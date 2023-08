„Vypadá to tak, že budeme muset stříhat hrozny na zem. Mám už jen dva vinohrady na asi dvaceti arech. Poslední roky je s výkupem hroznů obrovská potíž. Žena už mě tlačí do toho, abych ještě jeden z vinohradů prodal. To ale nechci,“ povzdechl si penzista, jehož celé jméno redakce zná. On však k rozhovoru svolil pouze pod podmínkou anonymity.

„Vždycky volávám na začátku září místnímu vinaři, zda ode mě hrozny odkoupí. Věřím, že to tedy klapne i letos. Co jsem ovšem zaslechl, je to s výkupem velice špatné. Někteří vinohradníci už od jara vědí, že si na podzim budou muset hledat jiný podnik, který od nich hrozny vykoupí,“ potvrdil muž.

Vinaři mají stále dostatek zásob ve sklepích. A potřebují je prodat. „Někteří ještě v červnu neprodávali víno z loňské sklizně. Chystají se na to až v září,“ zmínil Frýbert.

Že není situace v tuzemském vinařství dlouhodobě dobrá, ví i bývalý dlouholetý ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

„Je to obestřeno jedním velkým mlčením. V posledních dvou letech spotřeba v České republice klesla v průměru mezi devíti a deseti procenty. S výkupem bude potíž i letos, naznačil to už loňský rok, kdy ceny za kilogram hroznů v mnohých případech klesly na úroveň nákladů či dokonce pod ni. Hrozny se vykupovaly i za pět korun,“ připomněl bývalý šéf Vinařského fondu.

Důvodem poklesu prodeje je podle něj doba pocovidová, ekonomická krize, inflace a s ní spojený růst nákladů. „Víno je zbytným produktem. Ne, že by ho lidé nepili, ale volí levnější varianty,“ řekl Machovec. Největší potíž podle něj bude udat odrůdy jako Veltlínské zelené, Müller Thurgau či Svatovavřinecké. Tedy ty, kterých jsou jihomoravské vinohrady plné.

Stejně hovořil i rakvický vinař Bronislav Vajbar. Podle něj covid a s ním spojená omezení uskladnil ve sklepech jednu roční úrodu. „Další faktorem byla také od roku 2018 velice slušná pravidelná průměrná úroda. A kvůli inflaci a koupěschopnosti České republiky se víno stále méně nakupuje, lidé šetří. Raději si koupí rohlíky, máslo a další základní potraviny. Vím o vinařích, kteří mají pokles prodeje okolo deseti, dvanácti, ale i patnácti procent,“ tvrdí Vajbar.

Za dva tři po sobě jdoucí roky udělá takový pokles podle jeho slov ve sklepě pořádnou zásobu vína. „Víno není nerostný kov, který, když si ho schováte, tak neztrácí na kvalitě. Zvlášť bílé víno chtějí zákazníci pít svěží, mladé a ovocné. A z nás vinařů si ve sklepě taky nikdo zbytečně zásoby dělat nechce,“ pokračoval rakvický vinař.

Jak je to s dovozem?

Ani on letos nehodlá od malopěstitelů hrozny vykupovat. „Nevykupovali jsme je už ani loni. Máme dost hroznů ze svých šedesáti hektarů vinohradů. A pak od smluvních dlouhodobých partnerů, od nichž pravidelně každoročně vykupujeme. Výkup tedy v žádném případě navyšovat nebudeme, protože prodej moravského vína stagnuje. Poptávka po moravských hroznech je menší a menší, odbyt moravského vína je slabý,“ shrnul Vajbar.

Důvodem je podle Machovce levný dovoz často dotovaného vína ze zahraničí. Dovoz především z Maďarska přidělává starosti i vinaři Michalu Novákovi z Bořetic.

„Maďarští či makedonští pěstitelé k nám vyvezou kilogram hroznů za pět korun a od svojí vlády dostanou patnáctikorunovou dotaci. To se to pak vesele vyváží pod cenou, když svoje peníze obdrží. To, že nám pak kazí ekonomiku, je věc druhá. Pro lidi, kteří jsou na výkupu hroznů závislí, je to extrémní průšvih. Jde o výsměch našim vinařům,“ kroutil hlavou Novák.

Vinařství, které vede s otcem a bratry, vyrábí víno pouze z vlastních hroznů. „Vím, že jsem dražší než dovoz. Ale stojím si za kvalitní Moravou. Musel bych se hanbou propadnout, kdybych prodával víno z dovozových hroznů. Mrzí mě, že u nás v republice není takový patriotismus jako jinde, a že se některé vinařské podniky k takovému nákupu sníží,“ reagoval.

Pokles prodeje vína se přitom netýká pouze České republiky. „Například Portugalsko hlásí pokles až o dvacet procent,“ doplnil Machovec.

Roli podle něj hraje jistě i fakt, že jen v České republice narostl počet vinařství oproti devadesátým letům minulého století až o osm stovek. Z původních dvou set registrovaných jich v současnosti v tuzemsku podniká rovná tisícovka.