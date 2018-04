Výlet po jižní Moravě? Díky webu snadné plánování

Učitelé v oblasti předškolní výchovy UČITEL(KA) FOSFA ŠKOLKY. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 29000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 11.9.2017 - denní dozor nad dětmi, výchovně vzdělávací činnost a její příprava, pozorování a stimulace emočního, fyzického a intelektuálního rozvoje dětí, kontakt a spolupráce s rodiči dětí, spolupráce na organizačních záležitostech Fosfa školky. SŠ/VOŠ/VŠ vzdělání (zaměření humanitní, vzdělávání, zdravotnictví), praxe min. 3 roky (zdravotní sestra, vzdělávání a výchova dětí), znalost AJ na úrovni B2 podmínkou (znalost NJ výhodou), ŘP sk. B, znalost práce na PC, organizační a komunikační dovednosti, flexibilita, kreativita, zkušenosti se vzdělávacím systémem, hra na hudební nástroj, výtvarné a dramatické předpoklady, vztah k dětem. KONTAKT: zaslat životopis přes web. stránky http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .

Ostatní uklízeči a pomocníci UKLÍZEČ(KA). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 11.1/11.9.2017 - úklid kancelářských prostor (kompletní úklid kanceláří, chodeb, šaten a WC, ubytovny a školky, mytí oken, apod.). I ZŠ, i bez praxe. KONTAKT: vložit žvotopis přes web. stránky http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .

Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) ŘEDITEL/ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY HUSTOPEČE. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25020 kč, mzda max. 29400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 10.4.2018/nejméně vyšší odborné vzdělání, Rada města Hustopeče ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pozici ředitel/ředitelka MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, příspěvkové organizace okres Břeclav. , Požadavky : Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, znalost školské problematiky a předpisů, organizační a řídící schopnosti. , Základní plat od 25020+ příplatky, do 29400 + příplatky. , K přihlášce uchazeč přiloží:, -osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, tel. spojení, datum a podpis uchazeče), - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení), -doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)., -strukturovaný profesní životopis, -písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu, -výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)., -originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců), Nutné je podat přihlášku do konkurzu nejpozději do 30.4.2018. Bližší informace na www.hustopece.cz, sekce úřední deska, kategorie výběrová řízení.. Pracoviště: Město hustopeče, Dukelské nám., č.p. 2, 693 01 Hustopeče u Brna. Informace: Jana Blažková, +420 725 854 300.