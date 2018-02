Výměna pár tašek? Nakonec oprava střechy a boj o titul nejlépe opravené památky

Jižní Morava - Šest památek ze Znojemska a Břeclavska je letos v tradiční krajské soutěži o nejlépe opravenou památku. Nominace je uzavřená, hlasování začne v březnu.

V podstatě za to může náhoda. Z původně plánované opravy střechy fary ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku došlo i na fasádu. A povedlo se. Tamní farnost se proto přihlásila do tradiční krajské soutěže o nejlépe opravenou památku na jihu Moravy. „Myslel jsem si, že bude stačit přeložit pár tašek. Pokrývač ale řekl, že musí postavit lešení a vyměnit celou střechu. Tak jsme se díky ochotě a práci mnoha pomocníků kromě ní pustili i do fasády,“ popsal farář Marek Dunda.

Rekonstrukce vyšla na čtvrt milionu korun. Za případné vítězství v soutěži může farnost část vydaných peněz získat zpátky. Nominace kraj uzavřel teprve nedávno. Mezi přihlášenými je šest staveb z Břeclavska a Znojemska. Hodonínsko tentokrát zástupce nemá.

Rozsáhlou opravu má za sebou také věž kapitulního kostela sv. Václava v Mikulově. „Opravená je fasáda věže, její interiér i věžní hodiny. Krovy jsme vyměnili před patnácti lety, krytina zůstala původní z osmnáctého století,“ informovala Hana Tomková ze stavebního oddělení Biskupství brněnského, které památku spravuje.

Druhou navrženou stavbou z Mikulova je takzvaný Štajnhaus. Jde o historický měšťanský dům předělaný na penzion. „Majitel přistupoval k opravě velmi citlivě a pečlivě. Podařilo se mu navrátit poškozenou tvář rozbořeného domu,“ uvedl památkář z mikulovské radnice Josef Hromek.

Návrh na účast v soutěži potěšil Jana Horu ze znojemského ateliéru O.R.A., který přestavbu připravoval. „V těchto soutěžích jsou častější opravy a restaurátorské práce, v našem případě šlo o rekonstrukci spojenou se změnou využití. Jsem rád, že má dům nominaci. Těší mě, když se o architektuře mluví a tomu soutěže pomáhají,“ vyjádřil se architekt Hora.

Do soutěže je přihlášená také opravená historická varna znojemského pivovaru s expozicí pivovarnictví, dvě sochy restaurované před kostelem v Jevišovicích a opravená boží muka v Horních Kounicích.

Hlasování začne 12. března, lidé budou posílat krátké textové zprávy. Kraj ve třech kategoriích rozdělí statisíce korun.

MARTIN MOŠTĚK

BARBORA SKOČÍKOVÁ