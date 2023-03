Je v tak špatném technickém stavu, že by se napuštění vody do největšího jihomoravského rybníka Nesyt v Sedleci u Mikulova na Břeclavsku rovnalo velkému riziku. Důvod proč ochránci přírody spěchají s jeho opravou.

Rybník Nesyt je nejen jednou z našich nejvýznamnějších ornitologických lokalit a národní přírodní rezervací. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

„Pro opravu jsme využili toho, že je rybník vypuštěný, a období jeho zimování. Zimování je běžný způsob rybářského hospodaření, při kterém se přeruší vývojové cykly parazitů, plísní a přenašečů nemocí ryb a také se zamezí tomu, aby se v rybníce nadměrně namnožili invazní karasi stříbřití a vláknité řasy,“ vysvětlil Jakub Starý z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Oprava výpustního zařízení by měla být hotová do konce března. První část prací se uskuteční za plně vypuštěného rybníka, ihned poté se začne napouštět tak, aby nedošlo k zaplavení případných ptačích hnízd. „Jsme si vědomí napjaté vodní bilance v povodí rybníka Nesyt. Výpustné zařízení ale není v dobrém technickém stavu a opravit se musí. Napouštět rybník bez této opravy by bylo velkým rizikem,“ dodal Vlastimil Sajfrt z Agentury.

Obnažené bahnité plochy totiž vytvářejí vhodné prostředí pro hnízdění vzácných druhů ptáků, jako je například tenkozobec opačný nebo pisila čáponohá. Daří se na nich také unikátní vegetaci obnažených den s některými kriticky ohroženými rostlinami, například bahenkou šášinovitou či hvězdnicí panonskou.

Rybník Nesyt je nejen jednou z našich nejvýznamnějších ornitologických lokalit a národní přírodní rezervací, ale také významným vodním dílem. Největší jihomoravský rybník dokáže zadržet přes 4,5 milionu kubických metrů vody. Nyní je potřeba zásadně opravit strojní zařízení na jeho spodní výpusti, které je obvykle asi tři a půl metru pod vodní hladinou. Rybník spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky byla vyhlášena v roce 1953. Tvoří ji soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku nedaleko Lednice, a dále Zámecký rybník v areálu Lednického zámku. Rozloha rezervace je 552,5 hektaru a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice.

Nachází se v něm největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních - hnízdí zde okolo 230 párů obou druhů. Rybníky jsou tahovou zastávkou pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně zde zimuje orel mořský.