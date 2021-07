Dosáhnout navýšení výroby chtějí zástupci firmy pomocí moderních technologií. „Je pro mě vždy nesmírně důležité, aby byla zachována stávající kvalita kytar a v ideálním případě se dále zlepšovala,“ okomentoval plány ředitel společnosti Petr Furch. Nové stroje zaručí nejen vyšší produkci, ale také vyšší kvalitu nástrojů.

Společnost Furch Guitars vyrábí v průměru sedm tisíc akustických kytar ročně. Velká část z nich jde do Ameriky. „Hrát na tuto kytaru je opravdová krása,“ řekl dříve Glen Hansard v souvislosti s nahráváním písně Falling Slowly z filmu Once. Firma v určitou chvíli přestala stíhat všechny objednávky. Poptávka po kytarách je v posledních letech příliš velká, proto se společnost rozhodla zvýšit výrobu až na deset tisíc nástrojů ročně.

V důsledku navyšování výroby bude firma nabírat nové zaměstnance. Jejich počet plánuje navýšit asi o patnáct procet. Nové technologie umožní blízkou spolupráci lidí a robotických ramen bez rizika úrazu. Jejich výhodou je vysoká citlivost. Využije se například při broušení přední rezonanční desky. „Průměrná odchylka přesnosti se při ručním broušení pohybovala kolem 0,13 milimetrů. Díky jemné robotice se nám ji však podařilo snížit na 0,04 milimetru,“ dodal Furch. Zmenšení odchylky zajistí lepší zvukovou konzistenci nástrojů a pomůže k dalšímu zvýšení kvality.

Do Ameriky dodávají Furch Guitars nástroje už téměř dvacet let. Před dvěma lety založil Furch první kamennou pobočku v Nashvillu. „Je to výborná reklama, že zrovna místní firma dodává kytary pro světoznámé hudebníky,“ pochvaloval si před časem například Michal Navrátil z Velkých Němčic, kde firma sídlí.

Při založení pobočky v americkém Nashvillu byl roční obrat dvaadevadesát milionů korun. O rok později to bylo už o třetinu více. Letos společnost díky plánovanému zvýšení produkce cílí na obrat přes sto šedesát milionů korun.

