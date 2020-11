*14. 11. 1920 Velké Bílovíce

+27. 9. 1944 Mauthausen

Rodák z Velkých Bílovic studoval gymnázium v Břeclavi, po záboru pohraničí nacisty studium dokončil v Hodoníně.

Do uzavření českých vysokých škol studoval na VUT v Brně a poté pracoval na poště v Brně, kde se zapojil do činnosti domácího odboje.

Když mu hrozilo zatčení, odešel do exilu. V roce 1940 se zapojil do ústupových bojů ve Francii a poté se dostal do Velké Británie, kde opět vstoupil do vojska. Absolvoval důstojnickou školu a v dubnu 1942 se stal pomocníkem velitele výsadku Bivouac.

Do protektorátu se svou skupinu seskočil v dubnu 1942, už po pěti dnech byl ale zatčen gestapem. Díky předstírané ochotě ke spolupráci se mu podařilo uniknout, nakonec byl ale znovu zatřčen a v roce 1944 popraven v Mauthausenu.