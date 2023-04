/FOTOGALERIE/ Nový obraz každodenního života, víry a osudů lidí v keltském období zprostředkovává na základě řady archeologických nálezů výstava Keltové. Lidé si ji mohou prohlédnout v muzeu Mamuz v rakouském Mistelbachu, jen třicet kilometrů od hranic s Břeclavskem.

Výstava Keltové je k vidění v muzeum Mamuz v rakouském Mistelbachu, nedaleko od hranic s Břeclavskem. | Foto: se souhlasem muzea Mamuz

Popisky exponátů a další prvky výstavy jsou k dispozici i v češtině. „Keltové odnepaměti podněcují lidskou fantazii. Od starověku až po současnost jsou zobrazováni jako obávaní válečníci, vznešení divoši, zruční řemeslníci nebo strážci tajemných znalostí. Návštěvníci výstavy zjistí, které představy jsou pravdivé a které pocházejí ze světa mýtů a legend,“ řekl výkonný ředitel muzea Christoph Mayer.

Výstava představuje přibližně tři sta originálních předmětů od zbraní přes mince, zemědělské nástroje až po šperky včetně zlatého náramku z knížecí hrobky z Rodenbachu, který je dokladem filigránského řemesla.

ROZEZNÍ KARNYX

Kromě originálních archeologických nálezů představuje Mamuz repliky, které návštěvníkům umožňují prožít muzeum všemi smysly: mimo vitríny je možné detailně si prohlédnout exponáty v nadživotní velikosti či rozeznít karnyx, keltskou válečnou trubku. Kdo by se chtěl odvážit nahlédnout do vlastní budoucnosti, může si v keltské věštírně vyzkoušet hru v kostky, která byla vytvořena podle nálezů z keltského sídliště ve středočeských Stradonicích.

Výstava se koná až do šestadvacátého listopadu a je otevřena vždy od úterý do neděle. Rozkládá ve dvou patrech a je rozdělena do devíti tematických oblastí: Fantazie a realita; Umění a mýtus; Rozkvět a krize; Rychleji, ostřeji, barevněji (řemesla); Z pole na mísu (zemědělství); Peníze vládnou světu; Pět osudů – životní příběhy z keltského období; Rituály a svatyně; Kontakt a konfrontace.

PŘEDMĚTY Z NEDÁVNÝCH VYKOPÁVEK

Řada předmětů pochází z nedávných vykopávek a je tak vystavena vůbec poprvé. Pro malé návštěvníky autoři výstavy připravili hádanky, úkoly a také interaktivní videoinstalace, díky kterým se seznámí s historií Keltů živě a přiměřeně svému věku.

Keltské děti v nich vyprávějí o životě v keltské komunitě. O svých povinnostech, o tom, jaké nosily oblečení, co měly na jídelníčku a jak trávily volný čas. „Pokud vycházíme pouze ze starých písemných záznamů, získáme o keltských kmenech velmi zjednodušený obraz. Díky archeologickému výzkumu můžeme nyní písemné prameny doplnit a částečně korigovat," podotkl kurátor výstavy Peter Trebsche.

Podle něj je v posledních dvaceti letech díky moderním analýzám dokonce možné z nálezů z pohřebišť rekonstruovat jednotlivé životní příběhy. „Dozvídáme se tak podrobnosti o životě všech skupin obyvatelstva, nejen o panovnících a bojovnících zmiňovaných v písemných pramenech,“ doplnil Trebsche.