Ke sběratelství se přitom umělec dostal náhodně. To když učil své žáky krasopis. „Do té doby jsem vůbec mechanické tužky neznal a neuměl jsem si představit, jak vůbec fungují. Fascinoval mě jejich princip. Tužky jsem proto začal rozebírat, zkoumat a ponořil jsem se i do historie. Zjistil jsem, jak hluboko sahá a jak je bohatá,“ vypráví muž, který se profesně desítky let věnuje sochání bronzových plastik.

V době, kdy se ponořil do pátrání po nových exponátech, trávil většinu času na bleších trzích. „Tady jsem trpělivě mezi haraburdím vyhledával cíleně právě tyto tužky. No, to už je ale dávno. Posledních patnáct let sbírku už nerozšiřuji. Nákup těchto tužek je totiž v mezičase drahý. Jedna stojí i deset tisíc forintů, což je skoro osmadvacet eur," porovnává Szabó.

Jak přiznává, mechanické tužky ho nepřestávají udivovat jak svou krásou, tak i vývojem. „Tyto tužky se totiž stále vyvíjely. Známe sice jen pět základních druhů, ale bezpočet nejrůznějších variant,“ vypráví zapáleně maďarský sochař.

Kromě mechanických historických tužek čítá jeho sbírka i velké množství inkoustových per. Je to logické, protože se dlouho dobu živil také jako učitel kreslení. Ve valtické galerii Korek si ostatně návštěvníci mohou i vyzkoušet, jak se takovými historickými pery, která je třeba namáčet do inkoustu, vůbec píše. „Moje sbírka se soustředí na psací potřeby v rozmezí let 1800 až 1945. Mám-li být upřímný, zatím jsem ji nikde moc neprezentoval. Dělám to zřídka. Výstava ve Valticích je teprve třetí svého druhu. A protože je moje sbírka velmi bohatá na výrobky z dílny Josepha Hardtmutha, jsem obzvlášť rád, že jsem ji mohl přivést právě sem,“ usmívá se umělec.