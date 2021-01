Vedení obce si potřebu sportovní haly uvědomuje, nicméně výstavba je zatím v nedohlednu. Na vině jsou úřady.

"Máme velice pěkné zavlažované fotbalové hřiště, vedle něj jsme zbudovali hřiště workoutové ke cvičení, a nachází se zde i tenisový kurt. Sportovní halu bychom chtěli vystavět právě v těchto místech. Je zde hezký pozemek, který se nám ovšem nedaří převést od státu do obecního vlastnictví. Je to takový boj s větrnými mlýny. Nejprve bychom museli změnit územní plán a vybudovat sportoviště jako veřejně prospěšnou stavbu. V tom okamžiku bychom pozemky získali do svého vlastnictví. Nicméně vše je o penězích. Protože bychom výstavbu ze svého zaplatit nemohli, museli bychom zažádat o dotace. Ty nám však nedají, pokud nemáme vlastní pozemek nebo příslib, že ho mít budeme. Je to začarovaný kruh," povzdechla si starostka Jaroslava Mikáčová.

Zdroj: DeníkSportovci mohou nyní využívat sálu v budově obecního úřadu. "Ovšem například kopat míčem se zde kvůli oknům nedá," uvědomuje si starostka.

Sportovní halu by přivítal i Petr Sedláček. "Ve Strachotíně se moc hezky žije, ovšem tohle je věc, která nám hodně chybí. Přitom něco podobného je v jiných obcích zcela běžným standardem," nechal se slyšet.