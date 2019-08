Výstavu Z krojovaného Lohovca uvidí lidé až do čtvrtka

Hlohovec – Šest stovek fotografií, z nichž nejstarší pocházejí z přelomu devatenáctého a dvacátého století, si až do čtvrtka mohou přijít prohlédnout lidé do Hlohovce. Výstava, která nese název Z krojovaného Lohovca, je otevřená v tamním kulturním domě ve středu i ve čtvrtek od čtyř do osmi hodin odpoledne.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

„Cílem je upozornit na tradice, které se mnohdy odehrávají už jen o hodech nebo na krojovaném plese. Fotky jsme posbírali od místních obyvatel a rodáků. Mnozí byli překvapení, co vše doma našli,“ prozradili organizátoři výstavy. Na fotkách jsou Hlohovečtí zachycení v krojích pracovních, svátečních či v mužáckých oblecích. „Připravujeme i další výstavy. Například školních fotografií, zájmových spolků a podobně. Kromě toho chystáme i besedu na téma folklóru a tradic s historičkou Alenou Káňovou,“ nalákali organizátoři. Výročí hanby: střelba do vlastních. Při protestech vyhasly v Brně dva životy Přečíst článek ›

Autor: Iva Haghofer