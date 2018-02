Vystupte si. Policie zabaví auta největším hazardérům

Jižní Morava - Tvrdou ruku vůči nenapravitelným (ne)řidičům hodlají uplatňovat policisté v jihomoravském příhraničí. Zejména pak na Hodonínsku, kde se v krajních případech chtějí držet trendu zabavování aut. V krátké době se pro takový trest rozhodli dvakrát.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Attila Racek

Tomáš Neřold z organizace Besip to považuje za rychlé a efektivní řešení. „Jednoznačně to podporujeme. Například správní nebo soudní řízení trvají delší dobu. Okamžitý a hmatatelný postih funguje zcela jinak,“ řekl Deníku Rovnost Neřold.



Policie zabavuje auta nejrizikovějším lidem na silnicích. Příkladem je čtyřiatřicetiletý muž, kterého zastavila hlídka na Hodonínsku, ačkoliv měl už pátý a stále aktuální zákaz řízení. Brzy nato vyšlo najevo, že muž navíc nikdy řidičský průkaz ani neměl. Nyní mu hrozí dva roky vězení. Zda přijde i o auto, jak navrhuje policie, rozhodne soud.

Do problémů se může dostat i člověk, který hazardérovi auto vědomě půjčí. Své o tom už ví žena, která umožnila jezdit čtyřiadvacetiletému mladíkovi. Ten měl na kontě předešlé dopravní přečiny kvůli alkoholu a drogám, navíc stejně jako v předchozím případě neprošel autoškolou. Oba mohou odejít od soudu s dvouletým trestem a policie navrhne i propadnutí auta.



Deník Rovnost se ptal lidí, zda s tvrdými postupy souhlasí. Neshodli se. „Když si někdo bude chtít sednout za volant a jet, stejně tomu nikdo nezabrání. Může mít i miliardu zákazů,“ reagoval například Zbyněk Vaculík.



Další upozornili, že ztrátou auta bude trpět i rodina trestaného. Policisté ale věří především v preventivní efekt. Zastáncem tvrdšího postihu je František Vaďura, expert s pětatřicetiletými zkušenostmi na dopravním inspektorátu. „Zabavování auta je možné už pětadvacet let, dokonce i ve správním řízení. Doteď se toho všichni báli. Přišlo jim, že odebrání auta za sto tisíc je moc přísné. Teď se to naštěstí mění. Jak jinak chcete potrestat lidi, kteří si ze zákazů nic nedělají? Je to efektivní,“ reagoval Vaďura.



Pro úplnost: řidič o auto může přijít i bez předchozího soudního trestu. Stačí opakované podezření na jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog. „Zadržet auto pak můžeme ještě před vynesením verdiktu z prvního případu. O návrhu na propadnutí pak rozhoduje správní orgán nebo právě soud, kam takové věci míří častěji,“ sdělila policejní mluvčí Kamila Haraštová.



Přestupek s návrhem na zabavení auta řešili v uplynulých letech úředníci v Břeclavi pouze jednou. Ve správním řízení návrhu nakonec nevyhověli. Důvod byl prostý. „K propadnutí auta nedošlo, protože pachatel přestupku nebyl jeho majitelem. Vůz si pronajal v půjčovně,“ připomněl mluvčí břeclavské radnice Jiří Holobrádek.