Mikulov - Malby a grafiky Vladimíra Znamenáka z Hlohovce vystavují po celý srpen v mikulovské galerii Konvent. Výtvarník a učitel se na výstavu, která je k vidění už jen do soboty, připravoval několik let.

Vladimír Znamenák | Foto: DENÍK/Martina Muziková

„Právě před dvěma lety mi nabídli výstavu v galerii Konvent. Když jsem to nádherné prostředí viděl, věděl jsem, že se tam má grafika utopí. A tak jsem po čtyřiceti letech začal zase malovat, abych měl galerii čím zaplnit," vysvětluje už sedmasedmdesátiletý umělec.

Když se před pětačtyřiceti lety postavil proti vstupu sovětských vojsk do Československa, ještě maloval. Poté ho zbavili funkce ředitele školy, jak sám říká, takové malé dvoutřídky na vesnici. A nemohl vůbec nic.

„Měl jsem přítele Pavla Hlavatého, kterého prezident Gustav Husák zavřel na čtyři roky. Za karikatury sovětských vojáků. To on mě přivedl ke grafice a sám teď patří v republice k jejím nejlepším představitelům. Řekl tehdy: Začněte dělat grafiku. Tu můžete posílat za hranice a nikdo vám ji nezabaví, protože tomu stejně nerozumí. Tak jsem ho poslechl, už to bude čtyřicet let," vzpomíná Znamenák.

Později se dokázal prosadit mezi velkou konkurencí a dostal řadu významných ocenění. Například za záslužnou pedagogickou práci od prezidenta Václava Havla. Vytvořil nepřeberné množství drobných grafických listů, které vešly do povědomí i v zahraničí. Třeba na společných výstavách grafiky v australském Melbourne, Mexiko City i kanadském Montrealu.

Samostatné výstavy měl mimo jiné i ve švédském Värnamo a v Budapešti. Řada těchto prací je součástí aktuální výstavy.

Bývalý vedoucí katedry výtvarné výchovy na Ostravské univerzitě Karel Svoboda o jeho obrazech vystavených v Konventu řekl, že jsou zajímavé již samotným výběrem motivů. „Jsou malířsky zvládnuty, barevně vyvážené, měkké a doladěné. Ne nadarmo Znamenák říká, že si vybral cestu mezi realismem a impresionismem," uvádí mimo jiné Svoboda.

V Mikulově lze výstavu spatřit pouze do soboty, ale se Znamenákovými díly se zájemci určitě setkají i v budoucnu. Vzkazuje totiž: „Maloval jsem, maluju a budu malovat. A budu lepší a lepší, ale grafiku nikdy neopustím."