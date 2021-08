Letošní krojované hody v Kloboukách u Brna se zapíší do kroniky tučným písmem. A to kvůli hodové májce. Chasa se totiž rozhodla, že ji letos vztyčí ručně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

„Po letech je to poprvé, co nám ji nebude stavět jeřáb. Už si ani nepamatuji, kdy naposledy ji chlapi zvedali sami. Jsem za to ale moc rád. A věřím, že se nám tímto krokem podaří návštěvnost hodů zvýšit,“ okomentoval kloboucký starosta Pavel Volek.