Překvapivě zvítězili s dvaceti procenty hlasů voličů, přesto skončili v opozici. Bleskové rozuzlení mělo rozdělení vládnoucích sil na břeclavské radnici po loňských podzimních komunálních volbách. Jejich vítězem se v okresním městě stalo hnutí Mladí a neklidní vedené lídrem Jakubem Matuškou, kteří po šestnácti letech sesadili dosud vždy první Pro Region.

Místa na radnici přesto obsadila staronová koalice Pro Region, ANO, sociální demokraté a nově i lidovci. Starostou zůstal lídr Pro Regionu Pavel Dominik a Mladým a neklidným s bobrem v logu zůstaly jen oči pro pláč. „Bujaré veselí vystřídalo vystřízlivění. Bohužel se v Břeclavi stává tradicí, že strany a sdružení nerespektují výsledky voleb,“ okomentoval tehdy vzniknou situaci Matuška.

I Bobři se snažili o povolební vyjednávání. „Zkoušeli jsme oslovit některé strany i ze současné trojkoalice. Neúspěšně, nemluvili s námi. Jen jsme se dozvěděli, že už je rozhodnuto,“ sdělil na podzim lídr Matuška.

Ke zcela nečekanému zvratu došlo jen několik měsíců poté. Na konci ledna letošního roku se stávající vládnoucí koalice rozpadla, když vypověděli koaliční smlouvu zastupitelé ANO.

Hlavními důvody byly údajně neshody a nesoudržnost. „Koalice nebyla od počátku příliš soudržná, urovnávat sporné záležitosti musela už na několika jednáních, očividně jsme si v tomto složení nesedli. Břeclav potřebuje nový impuls k rozvoji, takto by ale vše jelo ve starých kolejích, protože vedení města by postrádalo akceschopnost,“ uvedli ve svém vyjádření zastupitelé za ANO Svatopluk Pěček, Petr Dlouhý, Milan Klim a Milan Vojta.

Dalším z důvodů bya i neshoda nad prioritami v oblasti investic. „Nebyli jsme ztotožněni s tím, že drtivá většina prostředků měla jít do sociální oblasti. Nebyli jsme v pozici prosadit rovnoměrnější rozdělení do všech oblastí, například do dopravy, kultury nebo sportu,“ zdůvodnili své rozhodnutí zastupitelé za ANO.

Do vedení města se tak dostal jako starosta Svatopluk Pěček za ANO, prvním místostarostou se stal právě Matuška z vítězných Mladých a neklidných a druhým lidovec Richard Zemánek. „Je to divočina. Kolegové z ANO potvrdili, že šlo o dlouhodobější problém. Naší strategií bylo původně vyjednávat do léta. Více jsme do toho, co bylo rozjeté, nechtěli zasahovat. Když se naskytla tato příležitost, využili jsme ji,“ neskrýval v lednu Matuška.

Jako o šoku, kudle přímo do zad a ráně pod pás tehdy o vypovězení koaliční smlouvy hovořil dosavadní starosta Pavel Dominik. „Nezbývá mi, než to respektovat. Není hodno tento jejich krok komentovat. To bych se musel vzteknout, a to mi za to nestojí,“ řekl Dominik.

Břeclav není prvním městem v kraji, kde vítěz původně skončil v opozici. Podobně dopadlo i hnutí ANO v Brně a ČSSD ve Vyškově.

