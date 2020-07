Vznik CHKO Soutok? Spor má pomoci rozetnout nová studie

O ochranu krajiny na soutoku Moravy a Dyje se dlouho vedou spory. V úterý se ministr životního prostředí Richard Brabec sešel se starosty Břeclavi, Lednice, Lanžhota a Mikulčic, kterých by se chráněná oblast dotýkala. „Kolují fámy, že by ochrana oblasti omezila životy místních. Že by nemohli chodit na ryby nebo do lesa,“ uvedl Brabec. Proto představitelé ministerstva životního prostředí začali uvažovat o vzniku takzvaných maloplošných chráněných území.

Oblast soutoku řek Moravy a Dyje bývá někdy označována názvem Moravská Amazonie. | Foto: David Hauck

S rozhodnutím o vzniku chráněné krajinné oblasti nebo menších územích pomůže rozhodnout nová socioekonomická studie, která posoudí klady a zápory obou řešení na samosprávy místních obcí. Pokud by vznikly jenom menší chráněná území, zahrnovaly by jen třetinu oblasti, která je součástí mezinárodně chráněné sítě Natura 2000. Oblast soutoku Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů v České republice, který se vyznačuje mohutnými starými duby.

Autor: Redakce