V nejbližší době chce změnit internetové stránky města tak, aby do nich vybraný pracovník následně mohl doplňovat aktuální zprávy. „Současná podoba městského webu je už asi deset let stará a na dnešní dobu už dost jednoduchá,“ řekl lanžhotský starosta František Hrnčíř. Na nových stránkách by podle něj měly být nejen informace z obce, ale i všeobecné záležitosti. „Aby je člověk nemusel složitě hledat třeba na stránkách ministerstva,“ vysvětlil starosta, který věří, že se podaří zřídit novou podobu internetových stránek města do tří měsíců.

