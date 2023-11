Na dva až tři měsíce odstaví v zimě všechny své výrobní závody společnost Wienerberger, největší producent pálených cihel a střešních tašek v tuzemsku. Odstávka se dotkne i závodu v Novosedlech na Břeclavsku, který dává aktuálně práci dvaašedesáti lidem. Důvodem je nižší poptávka.

Prohlídka cihelny v Novosedlech. Zaměstnává přes šedesát lidí. | Video: Deník/Iva Haghofer

Jen z novosedelské cihelny, které dominuje obrovský komín, ročně odvezou nákladní auta mezi devadesáti až sto deseti tisíci paletami cihel. Cihly se zde vyrábějí od začátku minulého století. Materiál pro jejich výrobu získává společnost z téměř čtyřicet metrů hlubokého hliniště. Zásoby k těžbě má cihelna, jejíž součástí je unikátní linka na plnění minerální vaty, ještě na minimálně dalších třicet až čtyřicet let.

V Hranicích na Moravě, kde se vyrábí střešní krytina, propustil podnik čtyřiadvacet lidí. Nově tam také lidé pracují ne ve čtyř, ale ve třísměnném provozu. Už v říjnu vedení společnosti oznámilo odstavení závodu v Týně nad Vltavou, odkud muselo odejít pětatřicet ze čtyřiapadesáti zaměstnanců.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Generální ředitel společnosti Kamil Jeřábek také prozradil, že firma omezí investice a očekává nižší tržby než loni. Loni totiž společnost proinvestovala na sto milionů korun jen v Cihelně Kinský v Kostelci nad Orlicí. Zde se budovala linka na výrobu broušených cihel.

V loňském roce měla firma tržbu bezmála pět miliard korun, což je meziroční nárůst o dvacet a půl procenta, a zaměstnávala devět set lidí. Letos jich devětapadesát v celé republice propustila. „Byznys ve zdicím materiálu je závislý na rodinných domcích, bytových domech a ten propad se ukázal jednoznačně v návaznosti na objem hypoték. Nás se to jako významného hráče na trhu dotklo. Objem, který od nás trh dnes bere, je tak významně menší, že jsme na to museli reagovat. V Hranicích na Moravě jsme museli omezit jednu šichtu, ze čtyř šichet jsme přešli na tři. V cihlařině se vždycky přes zimu odstavovaly výrobní závody. My teď odstavujeme všechny naše výrobní závody,“ řekl ředitel.

Jak se rodí cihly? V prachu a horku. Podívejte se do cihelny v Novosedlech

Podotkl, že zaměstnanci budou při odstávkách pracovat na údržbě závodů. Poté, pokud ještě stále nebudou mít práci, zůstanou doma. Důvodem by v takovém případě byla překážka na straně zaměstnavatele.

Nejbližším cílem společnosti je ušetřit náklady. Ty loni stouply meziročně kvůli cenám energií, především plynu, o čtyřicet procent. V nejbližší době proto začne Wienerberger budovat solární elektrárny. Ty vyrostou v závodech Stod, Jezernice a Novosedly. Jejich společný výkon má být okolo 3,5 megawatthodiny. Náklady se vyšplhají na sto milionů korun.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Čarodějka pod vlivem objímá sloup v Bořeticích. Halloween plný nápadů baví okolí

Zdroj: Deník/IVa Haghofer