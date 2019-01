Břeclavsko – Byla to náhoda. Břeclavanka Kateřina Buzovská při prohlížení webových stránek narazila na video, na němž vystupuje dívka říkající si PetraLovelyHair. Zaujala ji. Tehdy se Buzovská poprvé setkala s fenoménem takzvaných youtuberů – lidí natáčejících videa, na kterých komentují nejrůznější témata či předvádí mnohdy odvážné kousky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Celosvětovému trendu, jenž pohltil především mladší generace, podlehla řada lidí na Břeclavsku: vystupují či pouze sledují záznamy na internetovém serveru youtube.com. „Běžně si tam pouštím písničky. Pak mi to nabídlo video PetraLovelyHair. Začala jsem sledovat její videa a postupně jsem hledala další a další. Videa sleduji i několikrát týdně, záleží podle času,“ říkala Břeclavanka Buzovská, jež pozornost zaměřila k příspěvkům týkajícím se převážně kosmetiky a líčení.

Na Břeclavsku o sobě dávají vědět například Pimps: dvojice mladíků z Mikulova. Jejich videa pravidelně sleduje na sto tisíc lidí. Průlomem bylo to s prostitutkou, kterou si pozvali s odůvodněním, že jim chybí třetí člověk ke stolní hře Dostihy a sázky. „Úspěch spočívá v tom, že musíte být vytrvalý. Pak je to všechno jenom otázka času a nápadů. Inspirujeme se hlavně Amerikou,“ tvrdí Karel Šrámek z Pimps.

Na scéně se mimo jiné objevili také FH Brothers: bratrská dvojice z Hustopečí, v níž je aktivnější především Jan Hnilička. Počet odběratelů jeho příspěvků se dosud zastavil na šesti stech. „Motivuje mě, že to baví lidi a že to baví mě. Je to skvělá symbióza,“ řekl mladý youtuber, který dělá především živá vysílání nabízející přenos počítačových her. Současným cílem je tisíc odběratelů. „Je to meta, které chci dosáhnout, a pak se uvidí,“ zmínil Hustopečan.

Youtuberingem se lze také živit nebo si alespoň přivydělávat. Záleží na počtu příznivců a například dohodách s firmami, které cílí na věkově mladší zákazníky. Youtubeři se pak stávají nositeli jejich reklamy. Ti nejlepší si v Česku přijdou i na desítky tisíc korun měsíčně. „Kdyby mě někdo oslovil, určitě bych nad tím přemýšlel. Na vše bych ale nekývl,“ upozornil Hnilička.

Kolik firem z Břeclavska volí youtuberskou marketingovu cestu, není jasné. Informace redakce uvádí, že pokud jsou, pak je jich minimum. Třeba hustopečský dopravní gigant Moss Logistics volí spíše tradiční formy propagace. Jednatel podniku Jiří Kadrnka v aktuálním fenoménu budoucnost nevidí. „Jsem v tom možná trošku specifický, ale podle mě sociální sítě a s nimi spojený druh komunikace skončí. Klíčová komunikace se zlomí a vrátí zpět k jednání tváří v tvář. Tohle je pouze dočasné,“ je přesvědčený Kadrnka.

Opačnou cestou se vydává břeclavský Gumotex. Vedoucí tamního marketingového odboru Lucie Kadlecová tvrdí, že spolupráce s tvůrci je zatím okrajová, ale… „Začali jsme s tím v zahraničí, kde máme kontakty, které přitahují pozornost na naše nafukovací čluny. Do budoucna máme v plánu spolupráci s nimi zintenzivňovat. Je to způsob oslovování potenciálního zákazníka. Když se dělá dobře a nenásilně, může velmi dobře fungovat,“ je přesvědčená Kadlecová.

VRCHOL UTUBERING

Youtubering je zábavnou kategorií, která zatím zasahuje věkově úzkou skupinu lidí. Složitě si k ní hledají cestu už mnozí dvacátníci. Jeden z nejznámějších autorů Ondřej Vodička z dua MadBros popsal, že jde o druh podnikání v internetové zábavě. „Statutárně jsme výkonní umělci,“ uvedl ve videu s názvem Povolání youtuber.

Fenoménu podléhají už mnohé děti na prvním stupni základní školy. Tvůrci videozáznámů se pro ně stávají idoly, jaké měly předchozí generace v hercích nebo hudebnících. Internet jim pak často nahrazuje i televizi. Jedním z očekávaných vrcholů se stane festival Utubering, která se koná šestého května v Brně.