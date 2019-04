„Nejprve nás přivolal muž, kterému se podařilo zachránit na jedné z břeclavských frekventovaných silnic psího kaskadéra, který vyskočil majiteli za jízdy z auta. Byli jsme také svědky události, při níž z auta vyjíždějícího z parkoviště vypadlo dítě. Naštěstí se ani jednomu z nich protentokrát nic nestalo,“ uvedla mluvčí strážníků Lenka Rigó.

Podle ní by lidé neměli spoléhat na to, že se zrovna jim nemůže nic stát, a naopak dbát o to, aby byli jejich spolucestující připoutaní a náklad zajištěný.