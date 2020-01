Knihovna, sportovní hala, polyfunkční domy, bydlení, prostranství se zelení, komerční prostory, ale i restaurace, kavárna nebo bistro. To vše začne možná už za dva roky vyrůstat v areálu bývalého břeclavského cukrovaru. Nová čtvrť, jak ji zástupci tamní radnice pracovně nazývají, má vyjít na stovky milionů korun.

Desítky let chátrající pětihektarový areál by se podle místostarosty města Jakuba Matušky měl stát jakýmsi středem města. „Takovou máme koncepci. Předpokládám, že do konce roku budeme znát vítěze architektonické soutěže. V roce 2021 chceme dopracovat projektovou dokumentaci a v roce 2022 by se mohlo začít s první fází výstavby. V tuto chvíli je to víc přání, přípravné práce jsme ale už začali,“ nastínil Matuška.

O jak finančně náročný projekt půjde, lze zatím jen spekulovat. „Na čísla je velmi brzy. Minulý týden jsme začali pracovat na zadání architektonické soutěže. Multifunkční hala by mohla stát až 150 milionů korun. Polovinu by mohly pokrýt dotace. U knihovny počítáme s podobnou částkou. Dotační možnosti jsou zde ve výši pětadvaceti až pětačtyřiceti procent. No a zasíťování, odstranění ekologické zátěže či infrastruktura je hrubý odhadem až třicet milionů korun,“ vyčíslil místostarosta.

Asi třicet milionů by městu měl pokrýt odprodej části areálu pro výstavbu polyfunkčních domů. „Na stole je možnost kofinancování úvěrem výhradně určeným na tento areál,“ zamyslel se Matuška.

Zvláštní roli bude mít v nově vzniklé čtvrti knihovna. Prostory té současné má totiž v plánu využít ministerstvo spravedlnosti k prodloužení sousední a již nyní kapacitně nedostačující věznice. „Ideu, jak by měla nová knihovna vypadat, už máme. Rádi bychom, aby nebyla jen půjčovnou knih, ale i místem k setkávání lidí a ke komunitnímu životu. Něco podobného děláme už nyní. Narážíme však na kapacity. Míváme plno na dva tři měsíce dopředu,“ řekl ředitel knihovny Marek Uhlíř.

Inspiraci s kolegy sbírají doma i v zahraničí. „Máme na čem stavět. Našimi hlavními požadavky jsou bezbariérovost a variabilnost. Rádi bychom, kdyby se dalo pracovat s prostorem a případně interiéry i měnit. Je potřeba si ale sednout s architekty a vše dát dohromady. Rozhodně to nechceme podcenit,“ poznamenal Uhlíř.

Využít areál cukrovaru tímto způsobem vítá i Petra Javorková. "Břeclavská knihovna už nyní poskytuje prostor ke konání zajímavých kulturních akcí, přednášek a promítání, kterých se ráda účastním. Podle mého názoru navíc plní důležitou funkci prostředníka mezi občany a městem. Nápad rozšířit knihovnu a doplnit ji o další prostory určené k setkávání jako její fanoušek vítám. Umím si představit do budoucna, že se ještě rozšíří o další aktivity a bude útočiště zájmovým spolkům, umělcům anebo například lidem, kteří se potřebují dále vzdělávat," řekla.