Nadčasovou dvoupatrovou budovu v centru obce naproti fotbalového hřiště místní kolaudovali 31. října loňského roku. „Dole se nachází podatelna a účtárna. Vpravo je pak knihovna a vlevo má svůj vlastní vchod pošta. Ta začne fungovat od 1. července. Jsme rádi, že se nám podařilo domluvit s bankou a umístit zvenčí ještě i bankomat,“ přiblížil starosta Kadlec.

Unikátní i děsivé. Snímky z dronu dosvědčují rozsah požáru v Drnholci

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkHorní patro patří kanceláři starosty a místostarosty, prostorné zasedací místnosti či archivu. „Ve dvoře pak budou uskladněné sekačky a stroje pro technické pracovníky obce,“ ukázal na místě redaktorce Deníku Rovnost starosta.

Brumovičtí nyní řeší, k jakým účelům využít dosavadní budovu obecního úřadu. „Jde o asi sto let starý dům, který dříve býval hospodou. Zvažovali jsme využití v podobě přestavby na komunitní dům či pečovatelský dům pro lidi důchodového věku. Vnímáme, že je v obci po takovém zařízení poptávka. Uvidíme tedy, jak se nakonec zastupitelstvo rozhodne,“ nastínil Kadlec.

FOTO: Bouře uvěznila rodinu v lese, Soutok stále čeká na výčet škod

Nová víceúčelová budova radnice vznikla přestavbou domu služeb. „Bývala zde mandlovna, sběrna šatstva do čistírny a prodával se zde i textil. Po převratu vše zaniklo a zůstalo zde jen kadeřnictví. Později se nahoře nacházela knihovna. Zhruba před deseti lety tehdejší zastupitelé rozhodli, že by se mohla budova za využití dotačního titulu přestavět. V roce 2012 byl na světě návrh, v letech 2013 a 2014 pak žádali o dotace, ale neuspěli. Později se řešila především výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod, projekt šel tedy do pozadí. Opakovaně jsme o dotaci požádali až v roce 2019, to jsme byli neúspěšní, a pak 2020, kdy se to podařilo,“ připomněl milníky stavby starosta.