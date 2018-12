Z kapusty břuch tlustý. Velké Bílovice provoněly zelňačky, nejlepší měli Sliváci

Velké Bílovice /REPORTÁŽ/ – Pára stoupá z kotle. Že ta naše zelňačka lákavě voní? Počkejte si ještě na tu skvělou chuť. Tak mluví při míchání téměř sedmdesáti litrů polévky Robert Kachyňa, pro sobotní den jeden z kuchařů ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. V centru vinařského města soutěží téměř třicet týmů ve vaření zelňačky. „V našem receptu nechybí uzené vepřové maso, domácí klobása, houby a na závěr ji oživíme čerstvou petrželkou,“ popisuje Kachyňa z pětičlenného týmu Sliváci.

Kuchaři zažehli ohně pod kotli už v devět ráno. Myslivci ze slovenských Šenkvic jsou v uniformách, Bilovští gentlemani vaří ve smokingu, Ženy v pokušení se mile usmívají na každého mlsouna.



Chybí přesně jedna hodina do pravého poledne, odkdy mohou ve stáncích hřejivé polévky vydávat. „Někteří nedočkavci už sice loudí, ale my dodržujeme pravidla,“ hlásí Kachyňa.



Podmínkou pro účast je uvaření alespoň pětadvaceti litrů polévky. Přípravy na nával hladových návštěvníků vrcholí také u stánku ostřílených vinařů, kteří si podle názvu části místních vinných sklepů říkají Belegraďáci. „Kolik jsme spotřebovali masa? Víc než brambor,“ směje se Josef Svoboda.

Pět minut před polednem je už náměstíčko zcela zaplněné. Někteří ze stovek lidí se ještě před polévkou zahřívají svařeným vínem, punčem nebo pálenkou.



Start. Naběračky jsou v nepřetržité permanenci a misky se plní zelňačkami nejrůznějších odstínů. U stánku Chlapi v akci postává parta přátel, kteří přijeli až z Třince. „U nás ve Slezsku se zelí říká kapusta. Máme takové pořekadlo – Z kapusty břuch tlustý,“ vypráví při ochutnávání Pavel Sabela.



Vedle místní dobrovolní hasiči už hlásí: Vyprodáno! „Rekord je třináct minut, letos to bylo třiadvacet,“ dívají se na hodinky u prázdného kotle.



Někteří návštěvníci jen co dojedí, už míří k dalšímu stánku, aby posoudili co nejvíc receptů. „Mám čtvrtou porci a ještě nekončím. O polévku se vždy dělíme dva, abychom jich mohli ochutnat víc,“ říká například Josef Valenta.



Podle organizátorů devátého ročníku akce letos přijelo vařit více týmů i z okolí, některé dokonce ze zahraničí. „Všechny polévky, které jsem ochutnal, byly výborné. Porota to nemá jednoduché,“ zmiňuje místostarosta města Radim Křivánek.



Komisi nese soutěžní porci také Andrej Hoďa, který se do klání zelňaček zapojuje poprvé. „Recept na zelňačku se u nás v rodině dědí. Alfa a omega jsou suroviny. My jsme třeba vařili čtrnáct hodin vývar,“ popisuje muž.



Z výhry se nakonec radují domácí Sliváci. „Vyhráli jsme už potřetí. Naše zelňačka je prověřená a každý rok jen ladíme detaily,“ usmívá se spokojený Kachyňa.