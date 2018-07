Z Lormova náměstí zmizely lavičky. Je to věčný problém, řekl starosta

Informační technologie - Informační technologie IT manager 50 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností VEDOUCÍ AUTOMATIZACE. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 50000 kč, mzda max. 80000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 5.2/8.2.2016 - vedení a rozvoj týmu elektro, měření a regulace, hodnocení a rozvoj členů týmu, zodpovědnost za plnění plánů a cílů útvaru. SŠ/VŠ vzdělání (elektrotechnika, IT), praxe min. 5 let ve vedení týmu a automatizaci, znalost AJ na vyšší pokročilé úrovni (C1). V případě zájmu prosím vložte Váš životopis přes následující webový formulář:, http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .