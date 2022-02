„Aktuálně projektujeme pro stavební povolení. Hotovo by mohlo být do poloviny roku. Rádi bychom pak požádali o dotace. Nový dotační titul na bydlení pro seniory vypsal také kraj, takže se pokusíme získat i peníze odsud,“ informoval místostarosta Jakub Matuška.

Revitalizace sídliště ve Veselí: věž DNA, parkovací místa i psí hřiště

Obyvatelům osmi bytů, přičemž žádný z nich nebude větší než zhruba šedesát metrů čtverečních, bude sloužit také menší komunitní zahrada. Penzisté si tak budou moci vypěstovat třeba vlastní rajčata či okurky.

„Projekt je koncipovaný na čtyři etapy. Prvními dvěma jsou právě objekty pro seniory. Dále pak jde o dva třípodlažní objekty pro lidi do třiceti let věku, které zamýšlíme jako startovací zřejmě v kombinaci s nějakými sociálními podmínkami. O co přesně půjde, jsme dopodrobna zatím neprobírali,“ sdělil Matuška.

Požádat o dotaci by Břeclavští chtěli zřejmě už ve druhé polovině letošního roku. „Výstavba je totiž podmíněná dotačními penězi. Když budeme mít letos stavební povolení, můžeme požádat o dotaci a v roce 2023 možná už i reálně začít stavět,“ nechal se slyšet místostarosta.