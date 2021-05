„Agresivita je stav mysli, při kterém se svých negativních pocitů snažíme zbavit tím, že si je vybíjíme na ostatních. Spousta řidičů si ve vypjaté chvíli neuvědomuje rizika spojená s agresivním chováním a nedomýšlí jeho důsledky, kdy zvláště za volantem může napáchat nenávratné škody,“ poznamenal krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

Řidiči v Jihomoravském, Libereckém a Karlovarském kraji si proti ostatním krajům agresivitu sami uvědomovali dvakrát častěji, za agresivního řidiče se v některých případech označilo devět procent řidičů.

Oproti nedodržování bezpečné vzdálenosti, předjíždění na poslední chvíli, vybržďování nebo záměrné nedávání přednosti, které v anketě řidiči hodnotili jako rizikové, křik, troubení nebo agresivní gestikulaci za nebezpečné nepovažoval skoro nikdo z dotázaných. „Chce-li dát někdo například vytroubením jiného řidiče najevo, že má uhnout z cesty nebo vyrazit do křižovatky, protože už blikla zelená, je třeba si uvědomit, že to může vyvést z míry nejen daného řidiče, ale také všechny okolo. Lidé se začnou rozhlížet všude kolem, čímž ztratí pozornost, nebo náhle strhnou volant ke straně. To všechno jenom zvyšuje riziko, že někdo udělá skutečnou, fatální chybu," varoval vedoucí oddělení Besip Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.