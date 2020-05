Zachytí vodu ze střech, aby mohli zavlažovat městskou zeleň. Retenční nádrž o obsahu víc než sto kubíků vody začnou využívat v Hustopečích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Štěrba

Nádoba, která se bude nacházet v areálu tamních městských služeb, má radnici ušetřit až sto tisíc korun ročně. Město jejím pořízením reaguje na dlouhodobé potíže s nedostatkem vody. „Každý vnímá, že na jižní Moravě je problém s deštěm prakticky celoroční a nevypadá to, že by se to mělo zlepšit. Tím spíš mi hodně vadilo, když nám každého čtvrt roku chodila z vodovodů a kanalizací faktura za srážkovou vodu ve výši pětadvacet tisíc korun. To jsou vyhozené peníze za něco, co opravdu potřebujeme,“ zdůvodnil místostarosta města Bořivoj Švásta.