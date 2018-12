Za deště se nemusí mačkat. Škola a fara ustoupí komunitnímu centru se sálem

Brno /ROZHOVOR/ – Dvacet let trvalo, než se do čela Brna opět postavila primátorka. Na konci listopadu se jí pro příští čtyři roky stala Markéta Vaňková. Inspirovat se chce především svou předchůdkyní Dagmar Lastoveckou, jež Brnu vládla ve druhé polovině devadesátých let. „Žena může do politiky vnést víc empatie a nalézat řešení smírnější cestou. Má jemnější způsob vedení než muži,“ říká Vaňková.