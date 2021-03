V Moravském Žižkově počítají s investicí okolo sedmnácti milionů korun. „Do nově postavené budovy obecního úřadu sousedící s kulturním domem jsme se odsud stěhovali už v listopadu 2019. Dům není v dobrém stavu a jeho přestavba by byla náročná. Rozhodli jsme se ho proto zbořit a na jeho místě postavit přístavbu, která by byla se školou propojená,“ zdůvodnil starosta obce Josef Osička.

Budova mateřské školy, kde se obědy dosud vaří, pochází z roku 1964. „Když jsme se začali zabývat možnostmi přestavby, zjistili jsme, že se ve školce už není kam rozšiřovat. Navíc uzpůsobit ji moderním technologiím by bylo prakticky nemožné,“ pokračoval starosta.

V budově školky by tak zůstala pouze výdejna obědů, které by se tam vozily z nové kuchyně ve škole. „Stále více lidí zvenčí mělo zájem chodit si pro obědy do školky. Cítíme sílící poptávku, lidé chtějí jíst zdravě, což pochopitelně školní strava nabízí. My jsme jim však nebyli schopní vyhovět právě kvůli kapacitě stávající kuchyně. To by se nyní samozřejmě změnilo. Zájemci by navíc při vyzvedávání obědů vůbec nevstupovali do školy, pohodlně by si jídlo odebrali vchodem ze strany od hlavní ulice,“ vyzdvihl Osička.

Nad novou přístavbou pak mají vzniknout dva byty. „Sloužit by primárně měly pro učitele školy v případě, že by se k nám přistěhovali a potřebovali bydlení,“ doplnil starosta.

Tamní už zažádali i o dotaci. Pokud vyjde, mohli by dostat až deset milionů korun. „Výstavbu bytů si samozřejmě zaplatíme sami,“ ubezpečil Osička.

Začít s výstavbou by vedení obce chtělo letos v srpnu. „Rádi bychom, aby pak do roka došlo i na kolaudaci. Vyzkoušeli jsme si to při stavbě obecního úřadu a víme, že zvládnout se to dá,“ naznačil starosta.

Jednoznačně pro přístavbu kuchyně je i učitelka na rodičovské dovolené Kateřina Bartošíková. "Škola se teď modernizuje a to je potřeba. Navíc se uvolní i zázemí pro pedagogy a zvětší se prostor ve škole," vyzdvihla.

Ze stejných důvodů před dvěma lety přistoupili k rozšíření kuchyně a jídelny také v základní škole v Moravské Nové Vsi. „S rozpočtem bychom se rádi vešli do pětadvaceti milionů,“ prozradil tehdy starosta Marek Košut.