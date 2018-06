Za urychlení stavby dálnice D55 lobbují obce i v Senátu

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič ostatních speciálních 100 Kč

Řidiči popelářských vozů ŘIDIČ SK. C, E, T. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč, mzda max. 120 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 13.6.2018 - svoz odpadu. Min. vyučen, ŘP sk. C, E, T, profesní průkaz, karta řidiče, dopravně psychologické vyšetření, ochota, spolehlivost, pečlivost. Prac .doba 6.00-14.30 hod. KONTAKT: Němcová Michaela Ing., tel.: 777 595 839 nebo osobně na adrese Sovadinova 2, Břeclav mezi 8.00 - 10.00 hod. (životopis s sebou), Místo výkonu práce: Břeclav. Pracoviště: Ave břeclav a.s., Sovadinova, č.p. 943, 690 02 Břeclav 2. Informace: Michaela Němcová, +420 777 595 839.