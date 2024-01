V budoucnu si tak návštěvníci Lednice zaplatí za vstup do unikátního zámeckého parku a zahrady. Národní památkový ústav, který areál spravuje, se totiž myšlenky na jeho zpoplatnění nevzdal. Deníku to prozradila kastelánka zámku Ivana Holásková. „Tuto ideu jsme úplně nezavrhli, uvažujeme o ní v horizontu delší budoucnosti,“ sdělila.

Předcházet placenému vstupu však bude nákladná revitalizace celého areálu. Podle odhadů by měla stát až sto padesát milionů korun. „Máme nachystaný projekt, který počítá se spoustou úprav a omezení při procházkách v parku. I proto se domníváme, že by zatím nebylo vhodné od návštěvníků vybírat vstupné. Jakmile se nám akci podaří dokončit a park bude hotový, přijde na pořad dne placení,“ upřesnila Holásková.

Ke zpoplatnění dojde za pár let. Ještě v letošním roce chce správa zámku podávat žádost o dotaci. „V minulosti jsme na obnovu parku a zahrady peníze z dotací už měli, ale nevyšlo to s výběrovým řízením, firma se nám odvolala a dotaci jsme museli vrátit, protože bychom projekt nestihli dokončit,“ připomněla kastelánka s tím, že hotovo by mohlo být do tří či čtyř let.

Ve hře byla dokonce i petice

Bouřlivé emoce a vášně rozdmýchalo oznámení o zpoplatnění vstupu do zámeckého parku a zahrady v Lednici poprvé před pěti lety. Ve hře tehdy byla dokonce i petice, kterou chtěl proti rozhodnutí památkářů bojovat tehdejší místostarosta Lukáš Dora. Plány na instalaci platebního systému s automaty a na uzavření takřka všech vstupů do areálu poté na čas utichly.

Inspiraci ke zpoplatnění vstupu si správa zámku v Lednicko-valtickém areálu, který je už přes čtvrt století součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, vzala od známých zámeckých zahrad ve světě i v Evropě. Jedním z důvodů je náročná údržba parku.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: U Podivína vzniká nový supermarket, Penny otevře letos na podzim Zdroj: Deník/Iva Haghofer

„Hlavním důvodem je výjimečnost lednického parku jako památky UNESCO a zvýšení povědomí návštěvníků o jeho exkluzivitě,“ sdělila před třemi lety Deníku mluvčí památkářů Dagmar Šnajdarová.

Návštěvníci Lednicko-valtického areálu, které redakce oslovila, se vyjádřili spíše pro zavedení vstupného. „Dříve bych odpověděla, že by park měl být zadarmo. A nebo v ceně vstupného zámku. Nyní ale říkám, že pokud ho chtějí zpoplatnit, ať to udělají. Schvaluji to dokonce i jako matka-samoživitelka,“ zareagovala například Darina Kabardina z Ostravska.

Podpoří údržbu a provoz parku

A to v případě, že lidé zpoplatněním vstupu podpoří údržbu a provoz parku. „Není jednoduché v dnešní době cokoli tvořit pro lidi. A platba možná i rozliší typ opravdových zájemců o historickou památku a její okolí, a zároveň ocení práci těch, kteří se na jejím provozování a péči o ni podílejí,“ nechala se slyšet žena.

Mírně odlišný pohled měl třeba Rastislav Janovíček z Hodonínska. „Chápu, že z pohledu péče a údržby jde o nutnost. Peníze jsou potřeba. Přesto si nemyslím, že je to vůči lidem fér,“ shrnul.

VIDEO: Starobřeclavští protančili sobotní noc v krojích. Podívejte se

Když vyvstala před pár lety myšlenka na placený vstup do zámeckého parku, uvažovala správa zámku o volném přístupu od náměstí tak, aby se lidé dostali k pokladně zámku, do prodejny suvenýrů, do kostela na mši či do kavárny.

Jednorázové vstupné tehdy mělo stát třicet korun. Zdarma měly být děti do patnácti let věku. Pravidelným návštěvníkům pak památkáři hodlali nabídnout zakoupení permanentky.