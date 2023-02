Na špatném povrchu silnice se podepsalo i letošní počasí s velkými výkyvy teplot. „Je to to nejhorší. Když roztaje sníh a pak to zase zmrzne, výtluky tam jsou," potvrdil investiční náměstek jihomoravské Správy a údržby silnic Jindřich Hochman. Podle silničářů se jedná v tomto směru o jednu z nejhorších zim.

Silničáře navíc v zimním období limituje, že nejedou obalovny, a tak mohou silnice zapravit pouze takzvanou studenou směsí. Jedná se však jen o provizorní opravu.

Podle Šmerdy se jedná u Žabčic o dost zatíženou silnici. Nachází se u ní skládka i obalovna. „Nepamatuji se, že by se tato silnice opravovala," řekl Šmerda, který je rodákem ze Žabčic.

Nyní se silnice vedoucí ze Žabčic do Pohořelic rekonstrukce dočká. Správa a údržba silnic tuto stavbu začíná připravovat. „Nyní děláme diagnostický průzkum," komentoval Hochman.