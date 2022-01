V krojích i bundách: zimní otevřené sklepy lákaly návštěvníky v Němčičkách

Náklady se vyšplhaly na 335 tisíc korun. Hustopečským se podařilo získat dotaci sto padesát tisíc korun. „Chtěl bych pochválit řemeslníky, protože tady odvedli obrovský kus práce a vůbec to neměli jednoduché. Teď už přemýšlíme, k čemu kaple bude dál sloužit. Prvotním záměrem bylo, aby se lidé mohli do kaple alespoň podívat přes průzory ve dveřích. Musíme je ještě upravit, protože současné průzory jsou malé a nevyhovující. A co bude uvnitř kromě krásné výmalby, to se ještě uvidí,“ řekl tajemně místostarosta města Bořivoj Švásta.

Kaple obdélného půdorysu, která pochází nejpozději z počátku devatenáctého století, v posledních dvou desetiletích prošla rozsáhlou obnovou. Ta skončila loni. Nyní bude památka soutěžit o titul nejlépe opravené kulturní památky Jihomoravského kraje 2021.