Břeclav – U Domova seniorů začnou tento týden stavbaři s očekávaným budováním přístavby a revitalizací areálu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

S tím bude spojen zábor místní komunikace, která vede z ulice Na Pěšině ke hřišti Pastvisko, a také parkoviště u této komunikace. „Pro obyvatele nejbližších domů bude zajištěno náhradní parkování v blízkém okolí. Ulice Na Pěšině by měla být částečně omezena pro automobily, ale po dohodě se stavbaři se umožní bezproblémový průchod pěším a cyklistům,“ řekl ke stavbě místostarosta Jakub Matuška. Ulice a by měla být uvolněno do srpna příštího roku.