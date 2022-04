Auta nyní projíždějí pouze jedním pruhem. V dopravně vytíženém městě se okamžitě začaly tvořit kolony. Nervozita u mnohých řidičů je tak často více než patrná. „Jednadvacáté století, jedenáct hodin dopoledne a Břeclav je zasekaná. Ale ono se to udělá asi samo. Jak je možné, že je tady tak málo pracovníků, techniky a opuštěná kolečka?“ podivoval se kupříkladu Drahomír Drobilič.

Upozornit chtěl, jak říká, na to, jakou rychlostí se na stavbě pracuje. „Dílo za miliony korun a celý den jsou tady vidět jen dva dělníci s jednou sbíječkou, jedněmi kolečky a metlami. Dopravní situace v Břeclavi je už tak špatná, proto jsem doufal, že se stavba bude ubírat jiným tempem. Průjezd Břeclaví mě opravdu štve. Myslím, že by tu mělo být více lidí i techniky,“ zlobil se.

Naštvaný byl rovněž Michal Žůrek. „Nevím, proč se přes oběd nemohou pracovníci prostřídat. Jedna půlka obědvá, druhá pracuje, a naopak. Je vidět, že nedělají u pásu. Na druhou stranu si aspoň šetří práci. Takto se vydělává na blbosti úředníků. V Rakousku by se s tím člověk nesetkal,“ kroutil hlavou.

Personální obsazení i rozdělení činností je podle mluvčí státních silničářů, kteří opravy zajišťují, Lucie Trubelíkové, zcela v kompetenci vysoutěžené firmy. „Ta musí na základě podepsané smlouvy odevzdat hotové dílo ve stanoveném termínu. Práce postupují dle harmonogramu. Vzhledem k dopravním komplikacím je vždy snahou dokončit je co nejdříve,“ ubezpečila.

Dělníci musejí nejprve odfrézovat oba jízdní pruhy. Pokračovat budou s pokládkou nového povrchu a opravou problémových, takzvaných dilatačních spár. To, že se kvůli omezení provozu a jeho svedení pouze po polovině mostu tvořily kolony, potvrzuje i vedoucí dopravního inspektorátu v Břeclavi Jiří Mach. „Vydali jsme doporučení k vypnutí světelné signalizace na mostě. Bohužel na to však zprvu zapomněli. Museli jsme je proto urgovat a nahánět. Policisté poté semafory vypnuli a bylo po kolonách,“ zdůvodnil Mach.

Sám místem několikrát projel. Extrémní situace ale podle něj nehrozí. „Jezdí se tudy standardně tak, jak je v Břeclavi zvykem. S každou opravou na průtahu se vždy pojí dílčí problémy, a s mosty je to tady ještě horší. Sem tam proto není od věci větší trpělivosti ze strany řidičů,“ vyzval šéf dopravního inspektorátu.

Zároveň řidičům osobních aut připomněl, kudy mají jet, aby se místu pohodlně vyhnuli. „Ze směru od místní části Poštorná je odklon vedený po ulici 17. listopadu. Z druhé strany od Hodonína pak mohou jet klidně přes Sovadinovu ulici a přes město. Pokud to tak budou dělat, čekat na červené budou na semaforech maximálně náklaďáky,“ poznamenal Mach. Dopravní policisté se původně snažili o to, aby práce na mostě postupovaly po třetinách. Kvůli technologickému postupu to ale není možné.

Další opravy v Břeclavi na sebe nenechají dlouho čekat. Hustý provoz osobních aut ve směru na rakouský Reintal a nákladních aut ke společnosti Fosfa se podepsal na stavu silnice v Hraniční ulici v místní části Poštorná. Dělníci proto opraví i tento asi kilometrový úsek silnice první třídy. „Jsem rád, že se nám podařilo se silničáři na základě dlouhodobých stížností obyvatel domluvit. Stav silnice je opravdu špatný, byly propadlé kanály, cesta je zvlněná,“ informoval před časem břeclavský starosta Svatopluk Pěček. Oprava vyjde na asi šestnáct milionů korun. Začít má letos v červnu.