Vedení Lvů v čele s jejich předsedou Jaroslavem Raclavským zvolilo zdrženlivou vyčkávací taktiku. „Dohodli jsme se, že ani jedna ze stran nebude dávat žádné konkrétní vyjádření. Uvidíme, jestli se domluvíme nebo ne. Nabídku se snažíme propočítat. Vyrazíme za místostarostou Richardem Zemánkem s konkrétními čísly a předložíme mu také protinávrh,“ naznačil Raclavský, že na straně klubu i přes ústupek města úplná spokojenost nepanuje.

Sleva by však podle mluvčího radnice Jiřího Holobrádka měla klubu zajistit hospodaření s přibližně stejným rozpočtem jako v této sezoně. „Tedy za předpokladu, že by došlo i ke zvýšení členských příspěvků tak, jak naznačili představitelé Lvů,“ uvedl Holobrádek.

Petice, kterou byli před začátkem intenzivních jednání hokejisté připravení rozjet, je stále ve hře. „Uvidíme, jak se město k naší reakci postaví. Protože tam jdeme s nějakou výtkou, je jasné, že řešení není ideální. Pokud se nedomluvíme, začneme se sbíráním podpisů,“ přiblížil Raclavský.

Boj o hokej v Břeclavi



- 5. března se rodiče mladých hokejistů na schůzce s vedením klubu dozvěděli, že mu město hodlá výrazně snížit dotaci na provoz.

- První jednání s radnicí se uskutečnilo 13. března, poslední pak 19. března.

Úvahy vedení Lvů se stáčejí i k tomu, co by se stalo, pokud by k dohodě nedošlo. „Kdybychom měli činnost ukončit, chtěli bychom čistý klub bez dluhů. Provedli bychom audit a následně jej nabídli do správy městu,“ přemítal předseda Raclavský.

S existenčními problémy se před lety potýkali i hokejisté v Hodoníně. „V roce 1995 prodalo bývalé vedení klubu druhou nejvyšší soutěž. Zimní stadion se na sedm let stal vietnamskou tržnicí. Až v roce 2002 se díky nadšencům rozjela nová éra hokeje. Věřím, že to v Břeclavi nedopadne stejně jako u nás,“ řekl předseda tamního mládežnického klubu SHKM Karel Lidák.

Snížení dotací by podle něj bylo pro Břeclavské existenční. „Ačkoli máme systém financování klubu jiný než v Břeclavi, naše příjmy jsou podobné. Pokud město takto výrazně dotaci sníží, nemohou to Lvi zvládnout. Pohybuji se v hokeji už osmnáct let a nestačím se divit, co se nyní děje. Kam by ti kluci šli? Do Znojma, nebo snad do Moravských Budějovic? Kdyby klub zanikl, byla by to katastrofa,“ neskrýval nevoli nad děním v sousedním okrese Lidák.

On, stejně jako mnozí jiní, poznamenal, že Hodonín byl a je hokejovým městem. Svědčí o tom i fakt, že se tamní druholigoví Drtiči dostali do užšího výběru tak zvaného Projektu Dukla, který nabízí zázemí největším hokejovým talentům do dvaceti let.