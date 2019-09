Reklamní plochy, jejichž výroba stála sedmadvacet tisíc korun, vyzývají k příspěvku do sbírky na opravu mušovského kostela. Sbírka trvá už čtvrtý rok, ale peněz pořád není dost. „Odhadujeme, že na opravu bude potřeba dvacet milionů korun. Zatím se však podařilo nasbírat jen 193 tisíc,“ informoval zastupitel Pasohlávek Tomáš Ingr.

Iniciátoři záchrany kostela doufají, že potřebné peníze seženou. „Musíme ještě zpracovat projekt a zažádat o dotace,“ dodal Ingr.

Výjimečný chrám dominující nad hladinou přehrady tak musí na rekonstrukci počkat. Už před čtyřmi lety mu peníze z veřejné sbírky zajistily novou střechu. Do objektu totiž zatékala dešťová voda, která ho dlouhodobě poškozovala. Kvůli plánovanému navýšení vodní hladiny o pětatřicet centimetrů mu však nyní hrozí hlavně vytopení a podzemní voda.

Zastupitelé Pasohlávek chtějí stavbu zakonzervovat. „Bude to náročné. Všechen materiál musíme dopravit lodí,“ upřesnil Ingr.

Umístění kostela je jen jeden z mnoha problémů. Budova je památkově chráněná. Proto jsou na veškeré úpravy potřeba povolení.

Proti renovaci bojují ochranáři. Budova totiž leží na chráněném území Natura 2000. Ochránci přírody se podle ředitele České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouzka obávají, že opravy na kostele budou rušit hnízdící vzácné ptáky. „Pro nás je ochrana hnízdícího ptactva v této oblasti úplnou prioritou,“ vysvětlil ornitolog David Horal.

Kostel svatého Linharta je připomínka dnes už zaniklé obce Mušov, která byla zatopená na konci osmdesátých let dvacátého století. Pro bývalé obyvatele má stále obrovskou hodnotu. „Každý má někde svoje kořeny, místo, kam se může vrátit. To my Mušované bohužel nemáme. Kostel na ostrově je pro nás poslední připomínka místa, kde jsme vyrostli. Je to velice citová záležitost,“ popisuje vztah k budově pamětnice Zdeňka Zemánková.

Kostel zatím představitelé obce plánují zachovat jako krajinný prvek. Jestli bude v budoucnu přístupný i turistům, není zatím jasné.

BARBORA NEŠPOROVÁ