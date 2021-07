Co se ve vás odehrávalo, když jste na místo dorazila poprvé?

První, na co si vzpomínám je to, že jsme na místo jeli pod palbou krup. A já jsem volala manželovi, aby schoval kvítka. Je to zvláštní. Myslela jsem si tehdy, že to nejhorší, co nás může potkat, jsou pomlácené květiny. Absolutně jsme netušili, že nás ten večer čekají mnohem větší hrůzy, že lidé bojují o holé životy.

Kam jste jeli nejdříve?

Směřovali jsme k pacientovi do Mikulčic. Když jsme sjížděli na Moravskou Novou Ves, už ze silnice jsem viděla kostel a říkala jsem si, že je jiný. Bylo to divné. A pak jsme vjeli do obce, do mé rodné Moravské Nové Vsi.

Jaké byly vaše první dojmy?

Byl to šok, úplná apokalypsa, jako bych se dívala na snímky z válečného filmu. Měla jsem sevřené hrdlo, pamatuji se, že se mě kolega ptal, jestli jsem v pořádku. Všude byly sutiny. Lidé se pohybovali před domy, bylo vidět, že nemůžou uvěřit tomu, co se stalo, nevěřícně koukali kolem sebe. Už na křižovatce nás začali zastavovat. A v tu chvíli jsem přeblikla: jsou tu lidé, potřebují pomoc, musím se o ně postarat, emoce musí jít stranou. A už jsem fungovala jako záchranářka, třídila jsem pacienty, kontrolovala, ošetřovala. Když jsem viděla, že jejich stav není vážný, věděla jsem, že musíme jet dál, že jsou tu další zranění.

Postihlo tornádo i váš dům?

Přišli jsme o střechu, máme vymlácená okna, promáčené stropy, zničené je obytné podkroví včetně nábytku. Hned vedle mě mají dům i rodiče a ten je na tom stejně špatně jako ten náš. No a všude kolem domu je úplné smetiště, jak sem „přiletěla“ spousta věcí a nepořádku. Mám tu brigádníky, ti bydlí dole, já jsem zpočátku spala v koupelně, ta zůstala netknutá. Teď už chodím přespávat k sestře. Přes den všichni pracujeme, dostala jsem od vedení volno, abych si mohla dát svoje věci do pořádku.

Komu jste na místě nejvíce pomáhali a jaká byla vaše úloha při zásazích?

Věděli jsme, že jedeme na mimořádnou událost čtvrtého stupně, takže jsme chtěli zřídit stanoviště. Jenže ho spláchl strašný déšť. Odvezli jsme těžce zraněného pacienta do nemocnice a vrátili jsme se zpět. To už bylo zřízeno obvaziště na jiném místě, přijely další posádky, třídili jsme dál. Hlavně šlo o lehká až středně těžká poranění. Tržné rány, pohmožděniny, oděrky.

Nyní nejste ve službě. Určitě ale máte přehled o tom, jak se mění s postupujícím časem typ zranění…

Sousedé a známí vědí, že jsem záchranářka. Chodí za mnou s prosbou o radu či pomoc, co můžu, to ošetřím. A ano, převazuji i rány, které vznikly té osudné noci.

Lidé jsou na pokraji sil. Přibývá zranění spojených s únavou?

Lidé jsou především hodně vyčerpaní. Snažím se jim ulevit, zajistím sousedům třeba nákup, zavolám, kam je potřeba. Jsou za to nesmírně rádi. Starám se o naše brigádníky, aby měli zázemí. Když vidím dobrovolníky, jak se sotva vlečou, zavolám na ně, aby šli do stínu, nabídnu vodu, jídlo. Práce je tu moc, nevíme, co dřív.

A co psychické vyčerpání? Mátě někdy pocit, že i vy záchranáři plníte jakousi funkci psychologů? Jste schopní rozpoznat, že je vašemu pacientovi skutečně psychicky těžko a potřebuje odbornou pomoc?

Jsem záchranářka, a zároveň intervent. To znamená, že jsem proškolená na poskytování psychické pomoci, je-li to třeba. A to teď třeba skutečně je. Povídáme si, uleví to od bolesti. Někdy jdeme s kamarádkou a popláčeme si někde v poli, aby nás nikdo neviděl. Duševní hygiena je důležitá, snažím se ostatní podpořit. Ale na slzy není čas, jedeme dál, musíme pracovat a všechno opravit.

Jste obyvatelkou jedné ze zasažených obcí. Co nyní z vašeho pohledu lidem v obcích vůbec nejvíce chybí?

Materiálních věcí je dostatek, za to jsme rádi a děkujeme všem za pomoc… Co potřebujeme? Střechu nad hlavou, aby na nás nepršelo. A co nám chybí? Jednoznačně domov. Ta možnost sednout si v klidu, do útulného pokojíku, kde je soukromí. Odpočinout si, v tichu poplakat, pořádně se vyspat.

Byl tento zásah vaším dosud nenáročnějším?

Ano, samozřejmě byl.

Nepřivedla vás tato zkušenost třeba i k myšlence, že byste změnila zaměstnání?

Víte, já mám to pomáhání v sobě, svoje povolání beru jako poslání. I když nejsem v práci, snažím se ostatním prospět. Až mi všichni říkají, ať si konečně sednu a dopiju kávu. Ale já to tak mám, piju ji většinou až studenou. Těším se zpátky do práce a kolegům moc děkuji, že za mě teď berou služby. Moc mi tím pomáhají. Mám ráda je i svou práci, neměnila bych.

KDO JE KAMILA HÜBLOVÁ?



- Pracuje jako záchranářka. Jihomoravské zdravotnické záchranné službě je věrná už čtrnáctým rokem.



- Pochází z Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, kde také celý život s rodinou bydlí.



- O zásahu v obcích postižených řáděním tornáda hovoří jako o svém jednoznačně nejnáročnějším zásahu kariéry.



- Je jí padesát let.