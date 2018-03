Zachraňují životy osamělým lidem v nouzi. Zájemců o SOS hodinky přibývá

Jižní Morava – Byla doma sama. Když tedy dvaasedmdesátiletá důchodkyně z Břeclavi spadla na zem a zranila se, nebyl nikdo, kdo by jí pomohl. Než však upadla do bezvědomí, stihla zmáčknout tlačítko na svých hodinkách a přivolat strážníky. „Na místě byli do několika minut a do příjezdu záchranky poskytovali ženě první pomoc,“ uvedla břeclavská policejní mluvčí Lenka Rigó.

dnes 05:50

S.O.S. hodinky. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Případ z minulého měsíce byl jedním z mnoha, kdy v Břeclavi pomohly lidem v nouzi takzvané S.O.S. hodinky. Strážníci, kteří jejich provoz zajišťují od roku 2015, jich vybraným lidem půjčili již na devadesát. „Mohou si je brát bezplatně a na dobu neurčitou,“ informovala Rigó. Hlavní myšlenkou projektu je pomoci starším lidem, kteří žijí osamoceně. Jen břeclavští strážníci vyjížděli od spuštění již ke třiceti různým případům. Tísňovou službu nabízí nově také sdružení pro pomoc lidem Girasole v Hustopečích na Břeclavsku. „V první fázi chceme pokrýt celý okres Břeclav, žádosti však mohou podávat i obyvatelé z celého Jihomoravského kraje. Oslovujeme také starosty obcí a nabízíme jim zajištění služby,“ řekl ředitel organizace Miroslav Prchal. Jen za leden zasahovali už v sedmi případech. ČTĚTE TAKÉ: Telefonní budky se pomalu vytrácí z ulic, lidem nechybí. Jsou zbytečné, tvrdí Nad službou uvažovali dříve i ve Vyškově. „Nebyli jsme s testováním hodinek ale spokojení, proto jsme od toho ustoupili,“ podotkl velitel vyškovské městské policie Petr Sedláček. Zkušenosti z jiných měst zatím čerpají v Hodoníně. „Spolupracujeme s odborem sociálních věcí a školství, který zjišťují situaci na trhu. Výsledkem by mohlo být nasmlouvání této služby pro Hodonín s konkrétní firmou, která by zajistila vše kolem technického vybavení. Ale zatím není jisté, že to u nás bude,“ zdůraznil za hodonínskou policii Jindřich Vašíček. O alarm, díky kterému si lidé včas přivolají pomoc, se zajímala i Simona Jevická z Blanska. „Mám téměř osmdesátiletou babičku, která bydlí sama. Všechno zatím zvládá, ale někdy mám strach, když se jí nemohu dovolat. Něco takového jako S.O.S. tlačítko by se mi líbilo,“ přemítala Jevická. Naopak ve Znojmě zatím podle manažera prevence kriminality Petra Hladkého odolávají. Podle odborníků z ministerstva práce a sociálních věcí však alarm, díky kterému si lidé včas přivolají pomoc, předejde až šestině hospitalizací.

Autor: Aneta Beránková