Žáci kloboucké školy vybrali přes jedenáct tisíc pro otnický domov

Klobouky u Brna, Otnice – Asi jedenáct a půl tisíce korun vybrali žáci druhého ročníku víceletého gymnázia v Kloboukách u Brna pro Domov pro postižené děti v nedalekých Otnicích.

Dětský domov v Otnicích. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Němeček

„Koupili jsme jim asi za tři tisíce korun svítícího sněhuláka. Ředitelka domova říkala, že by to byl dar, který by si asi sami nekoupili. Teď si ho dají do atria, kde na něj uvidí z každého pokoje,“ řekla učitelka klobouckého gymnázia Helena Effenbergerová. Kromě toho mají Kloboučtí připravených pro otnické děti sedm pytlů plyšáků, hraček a knížek.

Gymnazisté jim předměty předají v pátek přímo v domově. „Připravili jsme si pro ně i vánoční zpívání,“ sdělila Effenbergerová.

Kloboučtí vybírali účel sbírky z pěti návrhů, o kterých hlasovali ve třídě. S vítězným návrhem přišla začka Sára Valová, která z Otnic pochází.

Sbírku se rozhodli nechat na půdě školy. „Zapojili se učitelé z gymnázia a žáci. Jedna z žaček o tom řekla doma a přinesla od celé rodiny čtyři stovky. Nechtěli jsme velké částky. Ať dá každý minimum a spolu se složíme na pěknou částku. Ale že z toho bude velká suma, jsme netušili,“ dodala učitelka.