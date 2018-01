Žádosti převažují nad počtem pečovatelů. Sehnat nové posily není jednoduché

Perná – Srážka na křižovatce zkomplikovala ve středu kolem půl deváté ráno dopravu na silnici I/52 u odbočky na Pernou a Dolní Dunajovice. Řidička osobního auta se tam střetla s nákladním automobilem. „Žena jela od Perné na Dolní Dunajovice a nedala přednost nákladnímu autu, které jelo po hlavním tahu a došlo tak ke srážce. Řidičku odvezla se zraněním sanitka do nemocnice. Snad by to ale nemělo být nic vážného,“ řekla břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.