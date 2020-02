Vyhláška upravující sazby za provozování posezení a předzahrádek začala platit od 1. ledna letošního roku. „Můj názor na razantní zvýšení poplatků za zábory na pozemcích města Břeclav je kritický. Neuvážlivě se zvedají poplatky zvláště pro kulturní a zájmové činnosti, ale také pro služby provozování letních zahrádek,“ zareagoval podnikatel a jednatel společnosti Europrinty Zdeněk Filípek.

Jeho společnost vlastní dům na náměstí. Komerční prostory slouží pro provoz kavárny. „Ke kavárně patří i letní zahrádka, která je na záboru městského pozemku. Do konce minulého roku jsme nájemci zajišťovali tuto službu, aby občané a návštěvníci města měli možnost příjemně posedět u kávy na náměstí. Po drastickém zvednutí poplatků jsme se od toho rozhodli upustit. Je na současném nájemci, jestli využije této finančně náročné možnosti, a bude tak významně přispívat pro příjemné posezení občanů a turistů jediné letní zahrádky na náměstí,“ řekl Filípek.

Vyhlášku o zvýšení poplatků za zábor městských pozemků zastupitelé schválili na svém zasedání loni v září. „U posezení a předzahrádek pro účely poskytování občerstvení byla zvýšena paušální částka ze čtyřiceti na sto korun za metr čtvereční za měsíc v prvním pásmu, a z pětadvaceti na padesát korun v pásmu druhém,“ vyčíslila mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

Při stanovení nových hodnot vycházela podle jejích slov radnice z průzkumu u obcí obdobné velikosti a obcí druhého a třetího typu na jižní Moravě. „Sazby se pohybovaly od nuly až po tři sta korun za měsíc. Sto korun bylo stanoveno jako nižší průměr,“ zdůvodnila mluvčí.

Srovnávat okolní města s Břeclaví je podle Filípka absurdní. „Nemůžeme se srovnávat s okolními městy a utvrzovat se v tom, že jsme v sazbě za placení poplatků průměrní. Každé město má svá specifika a umí nabídnout pravidelné události, tradiční kulturu nebo historické pamětihodnosti. Jak všichni víme, město Břeclav zdaleka neumí nabídnout více zážitkových akcí pro občany nebo turisty, kteří jen poskrovnu do našeho města zavítají. S městy v našem okolí, konkrétně Valticemi, Lednicí a Mikulovem, se nelze poměřovat ve výši průměrných poplatků s nabízenou produkcí a rozsahem možností,“ myslí si podnikatel.

Zastupitelé by podle něj měli být právě s ohledem na tuto skutečnost shovívavější. „Spíše by měli podporovat místní občany a drobné podnikatele proti zvedajícím se nákladům jejich vlastní činnosti. Dobře vím, že provozování komerčních zájmových a sportovních činností stojí určité peníze a při současné neochotě sponzorů mají organizátoři mnohdy omezený rozpočet s negativním finančním výsledkem,“ poznamenal Filípek.

Podobně hovořil i Pavel Kovařík, odborník na cestovní ruch a marketing. „Zvednutí sumy o dvojnásobek bude mít důsledky a negativní vliv na provozovatele. Každý takovýto krok pro město, které se chce prezentovat jako turisticky vstřícné, a jehož strategickým cílem je rozvíjet život v centru, je krokem zpátky. Rozuměl bych tomu v případě, kdyby byla Břeclav turisty přeplněná a radnice by uvážila, že je třeba jít směrem regulace. Nicméně vždy je třeba se na to dívat optikou rozpočtu města. Pokud mi to něco přinese, má to smysl,“ okomentoval Kovařík.

Podle podnikatele Filípka nelze ani vyloučit, že se mnozí restauratéři a podnikatelé budou snažit zábory pozemků časově nebo prostorově omezovat. „Co se týče občasných záborů pro různé aktivity, tak to může vést i k neprovozování určitých akcí,“ je přesvědčený podnikatel.

Zvýšení ceny se podle jeho slov má dotknout i záboru reklamních ploch. „Abych nemusel zvedat ceny pronajímaných reklamních ploch, jsem nucený přistoupit k roční platbě městu Břeclav předem. Ta je totiž bez finančního navýšení. Kdyby naše společnost přistoupila na zvýšení ceny pronájmu reklamních ploch pro zákazníky, tak by určitě podle mých zkušeností klesl zájem o tento způsob propagace. Tím by se paradoxně i pro město Břeclav vybralo méně poplatků za zábory,“ uvedl jednatel společnosti Europrinty.

Nové ceny za zábory městských pozemků v Břeclavi od 1. ledna 2020



- Za zábory městských pozemků pro účely posezení a předzahrádek stoupne cena v 1. pásmu ze 40 na 100 korun za metr čtvereční za měsíc.

- Ve 2. pásmu stoupne cena z 25 na 50 korun za metr čtvereční za měsíc.

- 1. pásmo zahrnuje například ulice J. Palacha, 17. listopadu, náměstí T. G. Masaryka, ulice Národních hrdinů, nábřeží Komenského (od ul. 17. listopadu po ul. Čermákovu), Smetanovo nábřeží (od ul. J. Palacha po ul. Čechovu), ulice Jungmannova (od ul. J. Palacha po ul. Čechovu), ulice Žerotínova (od ul. Sady 28. října po ul. Čechovu), ulice Husova (od ul. J. Palacha po ul. Slováckou), ulice B. Němcové, ulice Libušina, ulice Nová, ulice Stromořadní (od ul. Sady 28. října po ul. Slováckou), Sady 28. října, ulice Národního odboje (od ul. J. Palacha po ul. Čechovu), ul. Slovácká (od ul. Stromořadní po ul. Husova), ulice Čechova (od Smetanova nábřeží po ul. Žerotínovu), ulice Lidická (po ul. U Sýpek), tř. 1. máje a ulice J. Skácela.