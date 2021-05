Podmračená obloha odradila například Pavla Svobodu, který s kamarády plánoval odpolední posezení u piva. „Venku to na škopek rozhodně není, po dvou pivech bychom byli úplně zmrzlí,“ vysvětlil Brňan důvody, proč návštěvu zahrádky odložil.

Omezení pro zahrádky



* otevřené mohou být zatím jen od 6 do 22 hodin

* přijít mohou jen hosté s negativním testem, naočkovaní nebo po prodělaném covidu

* u jednoho stolu mohou sedět nejvýše čtyři hosté, s výjimkou členů společné domácnosti

Na pondělní znovuotevření svého podniku v brněnské Jiráskově ulici se od minulého týdne těšil také majitel restaurace Bonjour Petr Kováč. I jemu radost pokazilo počasí. „Lidé se zatím nehrnou, je vcelku zima, berou si jídlo do krabiček s sebou,“ sdělil před polednem provozovatel restaurace s venkovním posezením.

Otevření venkovních prostor restaurací a kaváren má řadu podmínek. Na zahrádku můžou jen hosté, kteří mají negativní PCR test ne starší než sedm dnů nebo ti, kteří nejdéle před 72 hodinami podstoupili antigenní test s negativním výsledkem. Některé podniky ho příchozím samy nabízejí. Další „vstupenkou“ je prodělaný covid v posledních devadesáti dnech nebo nejméně 14 dnů od ukončeného očkování. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše čtyři hosté, s výjimkou osob ze společné domácnosti. Mezi jednotlivými skupinkami musí být alespoň jedenapůlmetrový rozestup.

Plošné kontroly v ulicích neplánují

Provozovatelů zahrádek se nakonec netýká povinnost hosty kontrolovat. Zodpovědnost je na návštěvnících, kteří musí předložit požadované doklady pracovníkům hygieny nebo policie. Na znovuotevření zahrádek se proto připravovali i brněnští strážníci. Plošné kontroly v podnicích ale neplánují, zaměřit se chtějí na konkretní případy porušování nařízení. „Hlídky zasáhnou v případě zjevného porušování pravidel,“ potvrdil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Podle něj hlídky zasáhnou také v případě, kdy je o to požádají další instituce. „Půjde například o podněty z hygieny, ale také od jednotlivých městských částí, kdy by hospodští nedodrželi zavírací dobu,“ doplnil Ghanem. Venkovní prostory restaurací a kaváren mohou být podle nařízení vlády otevřené od šesti hodin ráno do deseti večer.

Na kávu si v pondělí vyrazila i dvaasedmdesátiletá Zdeňka Konečná z Brna. Společně s kamarádkou. „Od prosince jsme se neviděly, tak chvilku zimu vydržíme a popovídáme si konečně tváří v tvář,“ těšila se na setkání důchodkyně.

Restaurační zařízení uzavřela vláda loni 19. prosince kvůli rychle se šířícímu koronaviru. Fungovat mohla jen v omezeném režimu rozvozu a výdejních okének. První hosty přivítali provozovatelé v pondělí téměř po půlroční přestávce alespoň na venkovních zahrádkách. Otevření vnitřních prostor restaurací plánuje kabinet na první polovinu června.

ŠÁRKA KONEČNÁ