Jednota nakonec pozemek o výměře ani ne sedmdesáti metrů čtverečních získala. Zaplatila za něj ale jednou tolik. Z minimální částky osmašedesáti tisíc se totiž po devětatřiceti příhozech vyšplhala až na sto pětatřicet tisíc korun. Kromě Jednoty se o pozemek ucházeli další dva zájemci.

Překvapená byla z aukce i ředitelka společnosti Jednota Zuzana Petáková Kormanová. „Tolik příhozů jsme nečekali. Není u nás běžné, že bychom se zúčastňovali aukcí a zajímali se o pozemky. Tento případ byl ale jiný. Jde totiž o prostor, který přímo přiléhá k vjezdu do dvora, odkud prodejnu zásobujeme,“ vysvětlila Deníku ředitelka.

Velmi často se však podle jejích slov stávalo, že vjezd do dvora blokovala parkující auta. „Abychom zajistili plynulý a klidný průjezd, musíme mít dostatečný manipulační prostor, což bohužel často nebývalo,“ pokračovala.

Pozemek připadl Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových po zaniklém Místním národním výboru Zaječí. „Protože nebyl náš, nemohli jsme proti tomu nic dělat. Snad jen zdvořile požádat, zda by řidiči svá auta nemohli přeparkovat. Ovšem práci nám to vždy značně komplikovalo. Když se na nás obrátili z úřadu s tím, že se bude konat aukce, věděli jsme, že se přihlásíme, že o pozemek stojíme,“ zdůvodnila Petáková Kormanová.

Do poslední chvíle z vedení Jednoty netušili, že se o pozemek o výměře devětašedesát metrů čtverečních strhne doslova lítý boj. „V daný moment jsme byli opravdu zaskočení. Počítali jsme s nějakou částkou, a nakonec jsme s kolegou na telefonu rozmlouvali, kolik peněz jsme schopní nejvýše přihodit. Upřímně musím říci, že jsme skončili na našem maximu. Více už bychom nepřihazovali. Štěstí pro nás bylo, že zbylí účastníci aukce již dál nepokračovali,“ okomentovala výkonná ředitelka.

Kdo další se aukce účastnil, netuší. Odhadují, že šlo některé z místních vinařů, kteří o něj projevili zájem. „Tento prostor je pro nás obrovsky důležitý. Nemáme moc velkých aut, ale ta desetimetrová, která do dvora zajíždějí, potřebují přepravit zboží snáz, rychleji a bezpečně. To doteď možné nebylo. A my bychom neradi řešili nehody, bourání a podobně,“ podotkla Petáková Kormanová.

Podle Michaely Tesařové, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, není počet příhozů ničím neobvyklým. „Za šest let fungování našeho elektronického aukčního systému na stránkách www.nabidkamajetku.cz jsme zaznamenali stovky elektronických aukcí, v nichž padly desítky či dokonce stovky příhozů,“ řekla Deníku.

Poznamenala, že elektronický aukční systém, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vytvořil vlastními silami, se dlouhodobě ukazuje jako nejúspěšnější platforma pro prodej nepotřebného státního majetku. „Zájemci mohou nakupovat majetek online z pohodlí svého domova a právě díky příhozům v elektronických aukcích se daří zvyšovat příjmy do státního rozpočtu,“ zdůraznila Tesařová.