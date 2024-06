/FOTO/ Zachránit historickou faru a kostel svatého Jana Křtitele se rozhodli manželé ze Zaječí. Po desetiletích chátrání těchto dvou budov plánují velkou rekonstrukci, která zahrnuje opravu střechy a zajištění statiky. Cílem je vytvořit komunitní centrum s kavárnou a galerií, které oživí místní duchovní a společenský život.

Nadšenci zachraňují zchátralý kostel i faru v Zaječí | Foto: se svolením Martiny Vejrostové Veselé

Martina Vejrostová Veselá je se svým manželem dlouhodobě aktivní v záchraně historické budovy fary a kostela svatého Jana Křtitele v Zaječí. Místní fara a kostel k sobě dříve neodmyslitelně patřily. Historické události se ale podepsaly, po druhé světové válce byli ze Zaječí odsunuti všichni Němci a s nimi tak odešla většina věřících obyvatel obce.

Do Zaječí se přistěhovali noví obyvatelé, kteří již ke kostelu neměli vztah. Faru desítky let užívala obec a základní škola, po roce 1989 byla po několik let pronajata jako dílna a skladové prostory. Budova tak poslední desítky let chátrala a přístavba fary ze sedmdesátých let se začíná oddělovat od původní historické budovy. To chtějí manželé v Zaječí změnit. V plánu je velká oprava pro zajištění statiky a také oprava střechy.

„Mně i manželovi není stav fary lhostejný, a proto jsme vzali faru do nájmu a snažíme se ji postupně opravovat a zvelebovat. Na opravy ale není dost prostředků, protože naše farnost je kvůli velmi malému počtu věřících chudá. O historii našeho kostela i fary se snažíme informovat pomocí prohlídek, které pořádáme za účelem záchrany budov,“ vysvětluje Martina Vejrostová Veselá z farnosti Zaječí.

Do budoucna by manželé chtěli budovy fary i kostela propojit a celkově místo oživit. Mají připravený projekt, ve kterém počítají se vznikem komunitního centra, kavárny s galerií i zázemím pro děkana nebo faráře.

Faru v Zaječí chtějí manželé více přiblížit kostelu. Architektonicky i duchovně.Zdroj: se svolením Martiny Vejrostové Veselé

„Mojí vizí je znovu propojit faru a kostel, aby opět patřily k sobě, jako tomu bývalo před rokem 1948, a to nejen vizuálně, ale i duchovně. V budově fary jsme založili obrazovou galerii, která zútulňuje farní prostory. Pořádáme prohlídky kostela a založila jsem veřejnou sbírku na opravu fary. V rukou máme vizualizaci plánované velké rekonstrukce a čekáme na vypracování projektové dokumentace, díky které získáme stavební povolení a budeme následně žádat i o dotace,“ líčí Vejrostová Veselá.

Žalostný stav fary volá po záchraně

Fara tak bude do budoucna komunitním centrem pro místní, děti, rodiče a seniory. „Bude i místem, kde se mohou zastavit věřící a turisté v příjemné kavárně s obrazovou galerií. A především tam bude mít pan děkan nebo farář svoji kancelář, kde se může důstojně se zájemci připravovat na obřady, jako jsou svatby, křtiny a další,“ dodává.

Kostel v Zaječí.Zdroj: se svolením Martiny Vejrostové Veselé

Žalostný stav fary podle jejích slov volá po záchraně. „Rádi bychom, aby se fara architektonicky i duchovně kostelu více přiblížila,“ říká. Dodává, že přestože na začátku bylo na farním účtu pouze pár set tisíc, podařilo se opravit střechu kostela v hodnotě přibližně dvou milionů korun. Tím zabránili zatékání a dalším škodám. „Fara je sice stále ještě před rekonstrukcí, ale již nyní se mohou zájemci přijít podívat do farní obrazové galerie, která protepluje prostory donedávna opuštěné fary,“ zve Vejrostová Veselá.

Na podporu sbírky pořádají ve farnosti i duchovní koncerty v kostele. Letos mají za sebou jarní koncert a nyní se připravují na koncert, který se bude konat v pátek 25. října od šesti hodin večer.