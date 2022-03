„Minulé vedení nejprve na patnáct a pak nakonec na dvacet let pronajalo bývalou sokolovnu, z níž se stala diskotéka. A tím vlastně v Zaječí skončily plesy. Zpočátku jsme je mívali čas od času ve Velkých Pavlovicích, ale ve svém je ve svém. Diskotéka byla tmavá a školní tělocvična na takovou akci absolutně není vhodná,“ přiblížila myšlenku rekonstrukce budovy nedaleko obecního úřadu starostka Jana Hasilíková.

Zaječští dokonce zvažovali, zda bývalou sokolovnu neprodat, nebo zda v ní nezbudovat kupříkladu prostory pro setkávání seniorů. „Nakonec jsme se ale shodli, že se pustíme do oprav. Rekonstruujeme však na etapy. Budova je to sice jedna, ovšem z jedné strany je vchod do obchodu a zespodu do hospůdky. Pro nás byl zásadní sál. Opravili jsme ho včetně střechy, kterou dovnitř zatékalo,“ uvedla Hasilíková.

Při rekonstrukci Zaječští počítali i s nástavbou. „Rádi bychom tady měli do budoucna vyhlídku,“ naznačila starostka s tím, že další etapy oprav zatím musejí počkat. Tamní totiž čekají zásadnější investice. Jednou z nich bude přístavba dvou tříd mateřské školy.

