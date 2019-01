Břeclav – Ta představa má k příjemnému prožitku daleko, přesto může jít o neocenitelnou zkušenost. Noc strávená v centru Břeclavi. V chladném počasí, na karimatce či krabici… Jako bezdomovec. Zástupci břeclavské charity připravují akci, díky níž si zájemci můžou vyzkoušet život v roli sociálně nejslabších lidí. V minulých dnech se na tom domluvili s představiteli tamní radnice.

„Poprvé se taková věc uskutečnila loni v Ostravě, kam to nadšenci přenesli z Velké Británie. Letos se to bude konat v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Břeclavi. Hlavní myšlenka není ta, že po někom chceme peníze. Spíše poukážeme na problematiku bezdomovectví v jiném světle. Každý si může vyzkoušet, jaké to je strávit noc pod širým nebem," říkal ve středu za organizátory vedoucí K – centra Štěpán Žáček.

S nápadem přišla jeho kolegyně: vedoucí azylového domu Veronika Heklová.

Vstupenka? Jídlo

Akce se sice uskuteční až v chladných listopadových dnech, už nyní ale bylo potřeba zajistit místo, kde se vše uskuteční. Žáček a spol. se s žádostí o spolupráci proto obrátili na představitele města. Uspěli. Součástí netradičního večera a noci má být divadlo a koncert, pak už každý ulehne. Vše se uskuteční před gymnáziem.

„Byli bychom rádi, aby to zahájilo divadelní představení pro děti. Poté by měla hrát už poměrně známá kapela Helemese. Hraje příjemnou hudbu často se sociálními texty. Příjemně nás překvapil přístup lidí z města, starosta takovou akci vítá. Město nám půjčí pódium, zajistí ozvučení a bezpečnost," pokračoval Žáček.

Vstupenkou se stane trvanlivé jídlo a pití v hodnotě padesáti korun. Každý si může přinést spacák, karimatku a teplé oblečení. „Záměrně jsme zvolili noc ze čtvrtka na pátek, aby lidé museli vstát a jít ráno do práce. Chceme navíc ukázat na to, že lidé bez domova nejsou výsadou jen velkých měst. Určitě budeme rádi za každého účastníka, nesměřujeme to ale na co největší množství," uzavřel Žáček.