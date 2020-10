Milana Vojtu z hnutí ANO a křesťanského demokrata Richarda Zemánka doplní hned tři nováčci. Petr Vlasák z Pirátů a občanští demokraté Pavel Kašník s Oldřichem Vachalou.

Nováčci za Břeclavsko:



Petr Vlasák, Piráti

Pavel Kašník, ODS

Oldřich Vachala, ODS



Kandidovali, ale nedostali se:

Jaroslav Válka, ČSSD

Zdeněk Tesařík, KSČM



Stálice:

Milan Vojta, ANO (poprvé zvolený v krajských volbách v roce 2016)



Richard Zemánek, KDU-ČSL (poprvé zvolený v krajských volbách v roce 2008)

Vlasák byl na jihomoravské kandidátce Pirátů šestým v pořadí. Že by se mohl dostat do zastupitelstva kraje, tak trochu očekával.

„Původně jsem chtěl kandidátku Pirátů svou účastí podpořit. To aby bylo vidět, že mají zastání i v Břeclavi. Ale v primárkách mě členové hlasování vynesli na šesté místo, o kterém tvrdili, že je volitelné. Několik měsíců jsem se tedy průběžně připravoval, abych se v krajském rozpočtu a celkovém fungování orientoval, kdyby se to ve volbách potvrdilo,“ usmíval se gymnaziální učitel a břeclavský radní Vlasák.

Již počtvrté pak usedne v krajském zastupitelstvu také břeclavský místostarosta Zemánek, který byl osmičkou na kandidátce lidovců.

„Zvolení jsem očekával a jsem za něj rád. Když jsem viděl nadšení všech kolegů inspirované naším lídrem Janem Grolichem, říkal jsem si, že na tom nemůžeme být hůř než v minulých volbách. Možná jsem ale čekal trošku lepší výsledek,“ zhodnotil Zemánek.

Přestože kandidovali, do krajského zastupitelstva se v letošních volbách nedostali sociální demokrat a břeclavský zastupitel Jaroslav Válka či komunistický kandidát a tvrdonický starosta Zdeněk Tesařík.

RICHARD ZEMÁNEK: Trápí nás neúnosná doprava

Zdroj: DENÍK/Attila RacekVůbec poprvé kandidoval do zastupitelstva kraje ve volbách před dvanácti lety. Uspět se lidovci Richardu Zemánkovi, který je současně i břeclavským místostarostou, povedlo již počtvrté.

Co podle vás bude pro nové krajské zastupitele největší výzvou?

Čeká nás náročná doba, na níž se podepíše aktuální situace, ve které se nyní nacházíme. Toto čtyřleté období bude závažným a složitým. A to hned z několika důvodů.

Můžete být konkrétnější?

Stále více nás trápí neúnosná doprava. Vztaženo na kraj i na Břeclav jako okresní město. Budeme usilovat o to, aby se jednou pro vždy tato problematika vyřešila. Budeme tlačit na to, aby Správa a údržba silnic kraje pracovala tak, jak má. Abychom prováděli opravy mostů a silnic rozumně, logicky aby na sebe jednotlivé projekty navazovaly. Postaveni budeme také před problematiku sucha, která trápí nejen náš okres, ale také Znojemsko. No a v neposlední řadě bychom chtěli zapracovat na sociálních službách, musíme jim dát řád a systém. Zde je nutné zatlačit na vládu, aby se k tomu postavila čelem. Usilovat budeme pro náš kraj i o lepší směrné číslo. Naším úkolem bude příští čtyři roky udržet na úrovni také základní věci jako je například školství a infrastruktura v něm.

PETR VLASÁK: snad nepřijdu o kontakt se studenty ve škole

Zdroj: osobní archivV krajském zastupitelstvu je naprostým nováčkem. Gymnaziální učitel a břeclavský radní Petr Vlasák, který kandidoval jako číslo šest za Piráty, by se na kraji rád věnoval oblastem, kterým rozumí. Školství a kultuře.

Je něco, co vás v kraji vyloženě štve a rád byste to změnil?

Samozřejmě jsem narazil na řadu akcí, které bych si představoval lepší. Pokud to vztáhnu na Břeclav, tak jsou jimi například zateplení břeclavské obchodní akademie nebo zmařená dotace na záchranu obřadní síně židovského hřbitova. Co mi přišlo ale důležité a oboustranně přínosné bylo udržet propojení břeclavské radnice s krajským úřadem.

Která témata a oblasti byste si rád vzal za své?

Určitě kulturu, v níž se několik let aktivně pohybuji jako organizátor akcí, nebo školství, protože jsem jej vystudoval a po sedmi letech můžu srovnávat základní i střední úroveň se všemi jejich potřebami a souvislostmi.



Překvapila tě volební účast?

Popravdě jsem ji podle prognóz očekával horší. Tato prakticky odpovídá běžné návštěvnosti voličů u krajských voleb.

Piráti v Břeclavi skončili hned na druhém místě za hnutím ANO. Dobré výsledky měli i v dalších obcích na Břeclavsku. V Rakvicích dokonce vyhráli. Co myslíte, že výsledek značí? Chtějí lidé změnu?

Ano, rozhodně, jasně to z toho vyplývá. Piráti přináší nový pohled na politiku i řešení problémů. Nemají za sebou průšvihy z minulosti nebo podivné vazby na sponzory. Dělat to bezelstně a otevřeně je podle mě jasná cesta do budoucna, kterou budou lidé chtít v politice vidět.

Kdo vám jako první blahopřál ke křeslu v krajském zastupitelstvu?

V sobotu jsem zároveň i slavil narozeniny, takže mezi prvními při sledování výsledků byla moje žena (úsměv).

Učíte na gymnáziu, jste radním v Břeclavi, teď i zastupitelem kraje. Nebojíte se, jak to zvládnete?

Měl jsem v hlavě několik scénářů, podle kterých se po volbách zařídím tak, abych vše stíhal v kvalitě, kterou svým jednotlivým závazkům chci dávat. Ještě budeme jednat ohledně komisí a výborů, takže uvidím, co z toho pro mě nakonec vyplyne. Nicméně bych nerad úplně přišel o živý kontakt se studenty ve škole, protože jsou inspirativním zdrojem energie. Snad se z toho všeho nezblázním (smích).



MILAN VOJTA: bojujeme o účast v koalici

Zdroj: archivPodruhé dali důvěru voliči také představiteli hnutí ANO Milanu Vojtovi, kterého svými hlasy poslali i tentokrát do krajského zastupitelstva.

Jaké podle vás byly letošní krajské volby? Zhodnotíte je?

Jsem velice rád, že mi i tentokrát dali voliči důvěru, na kandidátce našeho hnutí jsem získal druhý nejvyšší počet hlasů a jsem za ně vděčný. Aktuálně jsme uprostřed povolebních vyjednávání, bojujeme o účast v koalici, pro kterou nás ostatně výsledek voleb předurčil.

Jaká stěžejní témata podle vás v tomto volebním období čekají na krajské zastupitele?

Především nespravedlivé financování kraje a změna rozpočtového určení daní, které je pro náš kraj diskriminační. Na jaře byl hejtman Bohumil Šimek blízko dohodě s vládou, ale vše upozadil koronavirus. Je to velká škoda, mohli jsme mít navíc spoustu peněz, na které máme nárok. Dalším velkým tématem pak bude reforma zdravotnictví, kterou připravujeme od schvalování zdravotnické koncepce, nebo reforma sociálních služeb a s ní související směrné číslo. Dalších témat a problémů, které budeme muset vyřešit, ještě vyvstane určitě spousta. Toto čtyřleté volební období bude skutečně velmi náročné.