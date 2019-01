Pavlov /REPORTÁŽ, FOTOGALERIE, VIDEO/ - Pořádně se do toho opři! Musíš pádlovat tak dobře, jak dobře mícháš guláš, když děláš doma zabijačku! Snaž se, čas máš jednoznačně nejlepší! V takto povzbudivém duchu se v neděli nesl vůbec první ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů s názvem Pálavský záchranář.

Svoje síly na něm změřili jak hasiči, tak i členové vodní záchranné služby, nebo rodiny s dětmi. O atraktivní recesistická klání tedy nebyla nouze.

„Rozhodla jsem se soutěžit se svými dvěma dcerami a vůbec jsem to nebrala jako hendikep. Nejde přece o to, abychom vyhrály, ale abychom se pobavily. Holky byly skvělé,“ usmívala se po závodě nazvaném Věstonické vařečky vyčerpaná Věra Dočkalová z Moravan u Brna, která pracuje u brněnských hasičů.

Uspořádat první ročník Pálavského záchranáře byl podle jejích slov vynikající nápad. „Užili jsme si to dokonale. Pokud pořadatelům vydrží elán a chuť, určitě se zúčastníme i v dalších letech,“ uvedla Dočkalová s tím, že nejtěžší bylo na trati překonat zatáčku za bojkou. „Tam se člověk nejvíce zdrží. Je to náročné,“ podělila se o svoje dojmy hasička, která si pochvalovala především krásné slunečné počasí.

Že se celodenní akce vydařila, potvrdila také Kostičanka Milena Baťková z Vodní záchranné služby Nové Mlýny. Ta se o prvenství v jedné ze soutěží utkala jako jediná žena se samými muži. „Jaké je to mezi samými chlapy? Jsem zvyklá, pracuji s nimi totiž pořád. U vodní záchranné služby moc ženských není. To ale neznamená, že mají nějaké výhody. Naopak. Musejí být stejně dobré jako muži. Pokud nejsou, nemají u záchranářů co dělat. Tady se zkrátka na pohlaví nehraje,“ obhajovala Baťková, proč jí nedělalo problém soutěžit se samými svalovci.

Jak přiznala, jeden triumf však přece jen měla. A to velké vařečky, kterými se na surfu odrážela. „Hodně mi pomohly, protože mají větší záběrovou plochu. Používáme je doma na míchání škvarků. Jak jsou mastné, tak po nich navíc voda lépe stéká,“ smála se mladá záchranářka.

Klání v areálu pavlovského Yacht klubu přihlížely desítky lidí. Ačkoliv měli možnost, do soutěží se mnozí z nich zapojit báli. „Zúčastnit jsem se nechtěla, to vážně ne. Ale pozorovat závodníky mě baví. Je to skvělé zpestření nedělního dne,“ pochvalovala si na dece odpočívající Libuše Horňáková ze Zábřehu na Moravě, která byla v Pavlově vůbec poprvé.