„Nemáme nic proti protestu samotnému, ani proti právu zaměstnanců školy na stávku. To vše dokonce i chápeme, především jejich motivaci. Ovšem jak jsme napsali – obáváme se, že tím budou trpět rodiče dětí, kteří nyní řeší, kam je v pondělí umístit,“ přetlumočil znění dopisu starosta městysu Antonín Vejvančický.

Poznamenal, že by se spolu s radními přikláněli spíše k mírnější formě protestu. „Kdyby mohly zůstat děti ve škole a školce, přestože by se neučily nebo měly upravený program, bylo by to vhodnější. Víte, řada lidí již ke konci roku nemá nárok na dovolenou a stávka, byť jednodenní, jim opravdu značně zkomplikuje život,“ zmínil starosta.