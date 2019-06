Hustopeče – V hustopečské Základní škole Nádražní se o letních prázdninách zabydlí řemeslníci. Vedení města, které školu zřizuje, totiž rozhodlo o opravení fasády a pořízení nových žaluzií na okna.

Podle tamní starostky Hany Potměšilové půjde o investici za bezmála 2,2 milionu korun. „Na řadu přišel vnitřní trakt do dvora. Obnovovat budeme fasádu a zasazovat i žaluzie. Když se do nich totiž opřelo sluníčko, děti měly ve třídách mnohdy až neskutečných čtyřicet stupňů. Svítí sem totiž převážnou část dne,“ upřesnila starostka s tím, že vnější fasáda již opravená je. Stejně tak se i okna na straně do ulice dočkala žaluzií. Hotovo by podle všeho mělo být v září.